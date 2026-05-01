ازسرگیری ارسال محمولههای دلار از نیویورک به بغداد
مشاور اقتصادی نخستوزیر عراق از ورود نخستین محموله نقدی دلار از ایالات متحده به این کشور پس از یک دوره وقفه خبر داد.
مظهر محمد صالح در گفتگو با "کوردستان٢٤" اعلام کرد که با عادیسازی پروازها و کاهش تنشهای سیاسی در منطقه، محموله جدید اسکناسهای دلار از نیویورک وارد فرودگاه بغداد شده است.
وی، با تبیین ساختار ارزی کشور توضیح داد که اسکناسهای وارداتی از آمریکا تنها ۵٪ از نیاز بازار را پوشش میدهند و ۹۵٪ مابقی تراکنشها و نیازهای ارزی از طریق ذخایر بانک مرکزی عراق تأمین میشود.
بر اساس توافقات موجود، ایالات متحده ماهانه طی دو مرحله، مبلغ یک میلیارد دلار از درآمدهای نفتی عراق را به صورت نقد به این کشور ارسال میکند.
به گفته این مقام مسئول، دولت عراق دارای دو حساب اصلی در بانک فدرال آمریکا است: حساب "عراق ۱" که متعلق به بانک مرکزی و ویژه ذخایر ارزی است، و حساب "عراق ۲" که منحصراً به درآمدهای حاصل از فروش نفت اختصاص یافته است.