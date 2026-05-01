ترامپ خطاب به اعضای کنگرهی آمریکا: جنگ با ایران به پایان رسیده است
با وجود ادعای پایان جنگ، محاصرهی دریایی بنادر ایران همچنان ادامه دارد
رئیسجمهور آمریکا با ارسال نامهای به کنگره مدعی شد که به دلیل برقراری آتشبس، محدودیتهای قانونی ۶۰ روزه برای ادامه عملیات نظامی علیه تهران متوقف شده است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز جمعه ۱ مه ۲۰۲۶ (۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵)، با ارسال نامهای رسمی به قانونگذاران این کشور، پایان جنگ با ایران را اعلام کرد. طبق گزارش نشریهی «پولیتیکو»، این اقدام تلاشی برای پایان دادن به مناقشات حقوقی در کنگره است؛ جایی که طبق «قانون اختیارات جنگ» مصوب ۱۹۷۳، عملیاتهای نظامی پس از گذشت ۶۰ روز باید متوقف شوند، مگر آنکه مجوز رسمی از سوی کنگره صادر شده باشد. دونالد ترامپ در این نامه استدلال کرده است که برقراری آتشبس با تهران، «ساعت قانونی» این محدودیت را متوقف کرده است.
شکاف در جبههی جمهوریخواهان و انتقاد دموکراتها
این مانور سیاسی در حالی صورت میگیرد که رئیسجمهور آمریکا با خطر کاهش حمایت همحزبیهای خود مواجه شده است. با ورود جنگ به ماه دوم و نبود یک «نقشهی راهبردی» روشن برای خروج از بحران، دموکراتها و برخی از جمهوریخواهان خواستار کاهش ابعاد عملیات نظامی شدهاند. دونالد ترامپ در نامهی خود تأکید کرده است: «از تاریخ ۷ آوریل ۲۰۲۶ (۱۸ فروردین ۱۴۰۵) هیچ تبادل آتشی میان ایالات متحده و ایران رخ نداده و جنگی که در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) آغاز شده بود، پایان یافته است.»
تداوم فشارهای نظامی و بنبست دیپلماتیک
با وجود ادعای پایان جنگ، محاصرهی دریایی بنادر ایران همچنان ادامه دارد. دونالد ترامپ پیش از سفر به فلوریدا اعلام کرد که «پیشنهاد نهایی» خود را به تهران ارائه داده، اما نسبت به توافق با دولت ایران ابراز بدبینی کرد. همزمان، پیت هیگست، وزیر جنگ ایالات متحده، در نشست کنگره از رویکرد حقوقی دولت دفاع کرد. با این حال، سناتورهایی نظیر سوزان کالینز و تیم کین، این اقدام را دور زدن قانون اساسی و نادیده گرفتن ارادهی رایدهندگان توصیف کرده و خواستار پاسخگویی دولت در قبال تداوم حضور ۵۰ هزار سرباز آمریکایی در منطقه شدهاند.