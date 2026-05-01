تأکید رئیسجمهور آمریکا بر نابودی توانمندی هستهای ایران
رئیسجمهور آمریکا احتمال عقبنشینی زودهنگام از منطقه رد کرد
دونالد ترامپ اعلام کرد ایالات متحده تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهد داد تهران به سلاح هستهای دست یابد و عملیاتهای نظامی تا تحقق کامل این هدف ادامه مییابد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در گفتگو با رسانههای این کشور، بار دیگر مواضع تندی علیه جمهوری اسلامی اتخاذ کرد و بر عزم واشینگتن برای نابودی هرگونه سلاح ویرانگر تأکید نمود. وی با اشاره به حملات بمبافکنهای راهبردی (B2) به تأسیسات هستهای ایران مدعی شد: «اگر این اقدامات پیشگیرانه نبود، اکنون تهران به سلاح هستهای مجهز شده بود و امنیت اسرائیل، کشورهای خاورمیانه و حتی اروپا را به خطر میانداخت.»
رئیسجمهور آمریکا با رد احتمال عقبنشینی زودهنگام از منطقه، تأکید کرد که قصد دارد این مأموریت را بهطور کامل و نهایی به سرانجام برساند. وی با اشاره به موفقیتهای نظامی اخیر مدعی شد که تا کنون ۱۵۹ شناور جنگی ایران توسط نیروهای آمریکایی منهدم و غرق شدهاند. دونالد ترامپ همچنین خاطرنشان کرد که این تصمیمات جسورانه را علیرغم پیشبینیهای منفی دربارهی سقوط شاخص بورس و افزایش قیمت جهانی نفت اتخاذ کرده است.
در بخش دیگری از این اظهارات، رئیسجمهور آمریکا ایران را به «باجگیری» از جهان از طریق تهدید به بستن تنگهی هرمز متهم کرد. به گفتهی وی، در حال حاضر حدود ۴۰۰ تانکر نفت در این منطقه متوقف شدهاند و آزادسازی این حجم عظیم از انرژی میتواند منجر به کاهش بیسابقهی قیمت سوخت در بازارهای جهانی شود. در همین راستا، فشارهای بینالمللی برای جلوگیری از گسترش تنشها در منطقه همچنان ادامه دارد.