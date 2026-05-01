ترامپ: پس از ایران نوبت به کوبا میرسد
رئیس جمهور آمریکا بار دیگر بە طور مستقیم هاوانا را تهدید کرد
رئیسجمهور آمریکا با تهدید مستقیم دولت هاوانا، از احتمال اعزام ناوهای هواپیمابر به سواحل کوبا و افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی خبر داد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در سخنرانی اخیر خود از احتمال گسترش تنشهای نظامی به حوزهی دریای کارائیب سخن گفت. وی با اشاره به سناریوی استفاده از قدرت دریایی علیه هاوانا اظهار داشت: «در مسیر بازگشت از ایران، یکی از بزرگترین ناوهای هواپیمابر جهان، یعنی "یو.اس.اس آبراهام لینکلن" را به سواحل کوبا اعزام خواهیم کرد؛ معتقدم آنها تنها با مشاهدهی این قدرت، تسلیم خواهند شد.»
همزمان با این تهدیدات، کاخ سفید بستهی جدیدی از تحریمها را علیه چندین مقام و نهاد کوبایی به اتهام فساد و نقض حقوق بشر وضع کرد. این اقدامات بخشی از راهبرد فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ برای وادار کردن دولت کوبا به انجام اصلاحات بنیادین یا کنارهگیری از قدرت محسوب میشود. واشینگتن اکنون کوبا را به عنوان هدف بعدی خود پس از ونزوئلا و ایران در نظر گرفته است.
در واکنش به این اظهارات، میگل دیاز کانل، رئیسجمهور کوبا، اعلام کرد که نیروهای نظامی این کشور در وضعیت آمادهباش کامل قرار دارند. وی ضمن تأکید بر عدم تمایل کشورش برای ورود به جنگ، تصریح کرد: «دفاع از میهن وظیفهی ماست و در صورت بروز هرگونه تجاوزی، برای پیروزی مبارزه خواهیم کرد.» تاکنون تلاشهای دیپلماتیک بینالمللی برای کاهش تنش میان واشینگتن و هاوانا به نتایج ملموسی نرسیده است.