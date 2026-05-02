جنگ آمریکا با ایران به فرصتی برای رصد چین و روسیە بر توانمندی‌های نظامی آمریکا تبدیل شده است

4 ساعت پیش

رسانه‌های بین‌المللی گزارش دادند که تنش‌های اخیر در خاورمیانه، فرصتی راهبردی برای پکن، مسکو و پیونگ‌یانگ فراهم کرده است تا نقاط ضعف سامانه‌های پدافندی ایالات متحده را ارزیابی کنند.

روزنامه‌ی وال‌استریت ژورنال در گزارش روز شنبه، ۲ مه ۲۰۲۶ (۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵)، اعلام کرد که در پی درگیری‌های اخیر، کشورهای چین، روسیه و کره‌ی شمالی به دقت در حال بررسی شیوه‌ی عملکرد و کارایی سیستم‌های دفاعی و پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه هستند. این گزارش تأکید می‌کند که پهپادهای ایرانی در مقابله با سامانه‌ی پدافند هوایی «تاد» (THAAD) کارایی قابل‌توجهی از خود نشان داده‌اند؛ به‌طوری که از کار افتادن چندین رادار متعلق به این سامانه در جریان حملات به اردن و امارات، توجه ویژه‌ی مسکو را به خود جلب کرده است.

همزمان، نتایج بررسی‌های شبکه‌ی «سی‌ان‌ان» نشان می‌دهد که از زمان آغاز تنش‌ها در تاریخ ۲۸ فوریه (۹ اسفند)، ایران و متحدانش دست‌کم به ۱۶ پایگاه نظامی آمریکا در هشت کشور مختلف خاورمیانه آسیب وارد کرده‌اند. بر اساس این گزارش، برخی از این پایگاه‌ها به دلیل شدت خسارات وارده، به‌طور کامل از چرخه‌ی عملیاتی خارج شده‌اند. در همین حال، کاخ سفید روز جمعه در گزارشی به کنگره، پایان عملیات‌های نظامی علیه ایران را اعلام کرد.