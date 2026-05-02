هشدار امنیتی سفارت آمریکا به شهروندان مقیم بریتانیا

آمریکا از شهروندانش خواست از بریتانیا خارج شوند

4 ساعت پیش

در پی افزایش سطح هشدار تروریستی در بریتانیا به وضعیت «خطرناک»، سفارت ایالات متحده در لندن خواستار هوشیاری حداکثری شهروندان آمریکایی در اماکن عمومی شد.

سفارت آمریکا در لندن با انتشار بیانیه‌ای فوری، از شهروندان خود خواست در مدارس، کلیساها و مراکز توریستی نهایت دقت و مراقبت را به عمل آورند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که دولت بریتانیا در پی حمله‌ی مسلحانه با سلاح سرد به دو شهروند یهودی در شمال لندن، سطح هشدار تروریستی را به دومین رتبه‌ی عالی (وضعیت خطرناک) ارتقا داد.

مقامات امنیتی بریتانیا علت این تصمیم را افزایش فعالیت‌های گروه‌های افراطی و جریان‌های راست‌گرای تندرو اعلام کرده‌اند. سفارت آمریکا تأکید کرده است که با توجه به شرایط موجود، ضرورت دارد اتباع این کشور ضمن حفظ هوشیاری، در برنامه‌های امنیتی شخصی خود تجدیدنظر کنند. این هشدار در حالی صادر می‌شود که نهادهای امنیتی بریتانیا عملیات گسترده‌ای را برای مقابله با تهدیدات احتمالی در مراکز پرتردد آغاز کرده‌اند.