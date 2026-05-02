آغاز ادغام نیروهای سوریه دموکراتیک در وزارت دفاع سوریه
معاون وزیر دفاع سوریه تلاش برای تثبیت حقوق کوردها در قانون اساسی جدید خبر داد
در امور منطقهی شرق، از آغاز فرآیند الحاق نیروهای «هسده» به ساختار ارتش و تلاش برای تثبیت حقوق کوردها در قانون اساسی جدید خبر داد.
سیپان حمو در یک گفتگوی رسانهای اعلام کرد که فرآیند ادغام نیروهای سوریه دموکراتیک (هسده) در وزارت دفاع رسماً آغاز شده و تاکنون چهار تیپ در مناطق کوبانی، حسکه، قامیشلو و دیریک سازماندهی شدهاند. وی تأکید کرد که هدف نهایی این وزارتخانه، دستیابی به یک ارتش یکپارچه بر اساس آییننامهی داخلی جدید و پایان دادن به پدیدهی گروهگرایی است تا تمامی نیروهای باقیمانده نیز در بدنه ارتش جای گیرند.
معاون وزیر دفاع سوریه در خصوص وضعیت عفرین و شایعات مربوط به تشکیل «تیپ کوردی» تصریح کرد که طرحی برای بازگشت نیروهای بومی عفرین که پیشتر در صفوف هسده بودند، در دست اجرا است. بر اساس این طرح، این افراد میتوانند به محل سکونت خود بازگشته و یا به نهادهای نظامی ملحق شوند و یا به زندگی غیرنظامی بازگردند. وی همچنین خاطرنشان کرد که طبق توافقات صورتگرفته، کشتهشدگان و مجروحان جنگ علیه داعش به عنوان «شهید و جانباز دولت سوریه» شناخته شده و از تمامی حقوق قانونی و مدارک رسمی برخوردار خواهند شد.
سیپان حمو با اشاره به خروج نیروهای بینالمللی از برخی نقاط، اعلام کرد که این پایگاهها تحویل ارتش سوریه شده و در راستای منافع راهبردی کشور به کار گرفته میشوند. وی ضمن انتقاد از تأخیر در آزادی زندانیان هسده توسط دولت، خواستار آزادی بدون تبعیض آنان شد. حمو در پایان، طی پیامی خطاب به جوامع کورد و عرب، بر ضرورت اتحاد برای ساختن سوریهی نوین تأکید کرد؛ سوریهای که در آن حقوق همهی مؤلفهها، بهویژه کوردها، در قانون اساسی تضمین شده و از هرگونه استبداد و تکروی ممانعت شود.