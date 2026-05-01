ترامپ توقیف میلیون‌ها بشکه نفت ایران را اقدامی برای تجارت پرسود توصیف کرد

1 ساعت پیش

دونالد ترامپ با اشاره به مصادره‌ی میلیون‌ها بشکه نفت ایران، این اقدام را یک تجارت پرسود توصیف کرد و آن را مشابه رفتارهای راهزنان دریایی دانست.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در جریان سخنرانی در میان اعضای باشگاه «فوروم» در شهر وست پالم بیچ ایالت فلوریدا، جزئیاتی از توقیف دو نفتکش ایرانی حامل ۳.۸ میلیون بشکه نفت را فاش کرد. وی با ابراز رضایت از این اقدام، اعلام کرد که ایالات متحده به‌طور کامل بر این کشتی‌ها و محموله‌های آن‌ها مسلط شده است. دونالد ترامپ در اظهاراتی بی‌پرده گفت: «ما نفت را تصاحب کردیم؛ این یک تجارت بسیار سودآور است. ما در واقع مانند راهزنان دریایی عمل کردیم و در این زمینه با کسی شوخی نداریم.»

در پی این اظهارات، امیر سعید ایروانی، نماینده‌ی دائم ایران در سازمان ملل متحد، با ارسال نامه‌ای رسمی به شورای امنیت، اقدام ایالات متحده را «راهزنی دولتی» و «اقدامی تجاوزکارانه» توصیف کرد. وی واشینگتن را به سرقت ۳.۸ میلیون بشکه نفت متهم کرد و خواستار مداخله‌ی فوری جامعه‌ی بین‌الملل برای مقابله با این اقدامات شد.

تهران تأکید کرده است که رفتارهای اخیر واشینگتن نقض آشکار بند ۴ ماده‌ی ۲ منشور سازمان ملل متحد است. نماینده‌ی ایران از شورای امنیت خواست تا تدابیر لازم را برای توقف این روند اتخاذ کند. مقامات ایران همچنین اعلام کرده‌اند که بر اساس قوانین بین‌المللی، حق خود را برای مقابله با این اقدامات و صیانت از منافع ملی محفوظ می‌دانند. این تنش‌ها در حالی رخ می‌دهد که محاصره‌ی دریایی بنادر ایران توسط ناوگان آمریکا همچنان پابرجاست.