علی زیدی در فرودگاه اربیل مورد اسقبال مسرور بارزانی قرار گرفت

سفر علی زیدی به اربیل؛ رایزنی برای تشکیل دولت جدید و تقویت روابط با اقلیم کوردستان

علی زیدی، نخست‌وزیر مأمور به تشکیل کابینه‌ی عراق، در رأس هیئتی بلندپایه وارد اربیل شد و از سوی مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان مورد استقبال قرار گرفت.

پیش‌ازظهر امروز شنبه، ۲ مه ۲۰۲۶ (۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵)، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان در فرودگاه بین‌المللی اربیل از علی فالح زیدی، نخست‌وزیر مأمور به تشکیل کابینه‌ی عراق استقبال کرد. علی زیدی که در رأس هیئتی از رهبران «چارچوب هماهنگی» به اربیل سفر کرده است، طبق برنامه‌ی اعلام‌شده، دیدارهای جداگانه‌ای با پرزیدنت بارزانی، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان و مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان خواهد داشت.

در این سفر، شماری از چهره‌های برجسته‌ی سیاسی علی زیدی را همراهی می‌کنند که عبارتند از:

- محسن مندلاوی، رئیس ائتلاف «اساس»

- عبدالحسین موسوی، رئیس ائتلاف «نهج وطنی»

- فالح فیاض، رئیس سازمان حشد شعبی

- عباس عامری، دبیر چارچوب هماهنگی

بر اساس گزارش‌های واصله از منابع آگاه در چارچوب هماهنگی، هدف اصلی این سفر گفتگو درباره‌ی روند تشکیل دولت جدید عراق و دولت آینده‌ی اقلیم کوردستان است. همچنین تلاش برای بهبود و توسعه‌ی روابط راهبردی میان اربیل و بغداد در صدر دستور کار این مذاکرات قرار دارد.

انتظار می‌رود در جریان این دیدارها، علی زیدی به‌طور رسمی از فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در پارلمان عراق و همچنین نمایندگان این حزب در دولت فدرال دعوت کند تا برای نهایی کردن توافقات سیاسی به بغداد بازگردند.

لازم به ذکر است که رهبران چارچوب هماهنگی در نشست شامگاه ۲۷ آوریل ۲۰۲۶ (۷ اردیبهشت ۱۴۰۵) در کاخ حکومتی بغداد، با اجماع آراء، علی زیدی را به‌عنوان نامزد نهایی تصدی پست نخست‌وزیری عراق معرفی کردند.

طبق قانون اساسی عراق، نخست‌وزیر مأمور مکلف است ظرف مدت ۳۰ روز اعضای کابینه‌ی خود را جهت کسب رأی اعتماد به پارلمان معرفی کند. با توجه به زمان باقی‌مانده، علی زیدی ۲۵ روز فرصت دارد تا ترکیب دولت جدید فدرال را نهایی کند؛ امری که اهمیت رایزنی‌های جاری در اربیل را دوچندان کرده است.