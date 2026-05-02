پنتاگون: محاصرهی دریایی آمریکا ۵ میلیارد دلار به بخش نفت ایران خسارت وارد کرد
آمریکا صادرات نفت ایران را دچار چالشی جدی کرده است
برآوردهای جدید وزارت دفاع آمریکا نشان میدهد که تشدید فشارهای اقتصادی و محاصرهی دریایی، صادرات نفت ایران را با چالشی جدی و زیانبار مواجه کرده است.
گزارش وبسایت «آکسیوس» حاکی از آن است که ایران به دلیل محدودیتهای شدید اعمالشده بر صادرات نفت، متحمل خسارتی نزدیک به ۵ میلیارد دلار شده است. این اقدام بخشی از برنامهی راهبردی واشینگتن برای خشکاندن منابع مالی تهران توصیف شده است.
بر اساس دادههای منتشر شده، حدود ۳۱ فروند کشتی نفتکش حامل ۵۳ میلیون بشکه نفت در آبهای ایران متوقف شده و قادر به حرکت نیستند. ارزش این محمولهها حدود ۴.۸ میلیارد دلار برآورد میشود که نشاندهندهی عمق بحران اقتصادی در کشوری است که بودجهی آن به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است.
همزمان خبرگزاری «بلومبرگ» گزارش داد که ایران برای مقابله با بحران کمبود فضا در مخازن ذخیرهسازی، به استفاده از کشتیهای قدیمی روی آورده است. در همین راستا، یک نفتکش غولپیکر مدل ۱۹۹۷ که سالها از سیستمهای رهگیری خارج شده بود، در بندر خارک (پایانهی اصلی صادرات نفت ایران) رویت شده است. کارشناسان معتقدند بازگشت این کشتیهای فرسوده نشانهی پر شدن ظرفیت انبارهای ساحلی است؛ چرا که به دلیل محاصرهی دریایی، بسیاری از کشتیها قادر به تخلیه بار یا بارگیری جدید نیستند و ناچارند از این شناورها به عنوان «انبار روی آب» استفاده کنند.