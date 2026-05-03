ترامپ: احتمال ازسرگیری حملات نظامی به ایران وجود دارد

ترامپ باردیگر گفت واشینگتن اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد

4 ساعت پیش

رئیس‌جمهور آمریکا ضمن رد ضمنی طرح پیشنهادی تهران برای توقف جنگ، تأکید کرد که واشینگتن اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که گزینه‌ی ازسرگیری حملات نظامی علیه ایران همچنان روی میز است. وی در گفت‌وگو با خبرنگاران در وست پالم بیچ فلوریدا، ضمن اشاره به دریافت طرحی جدید از سوی تهران برای توقف درگیری‌ها، اظهار داشت که بعید است واشینگتن با شروط مطرح‌شده در این پیشنهاد موافقت کند.

رئیس‌جمهور آمریکا در پاسخ به پرسشی درباره‌ی احتمال بازگشت به فاز نظامی گفت: «این احتمال وجود دارد که چنین اتفاقی رخ دهد.» وی تحریم‌های فعلی علیه ایران را بسیار کارآمد توصیف کرد و افزود که کشورش به‌سادگی از این تقابل عقب‌نشینی نخواهد کرد؛ چرا که هدف واشینگتن جلوگیری از تکرار و ظهور مجدد این بحران در سال‌های آینده است.

در جبهه‌ی دیپلماتیک، کاظم غریب‌ابادی، معاون وزیر امور خارجه‌ی ایران اعلام کرد که تهران از طریق میانجی‌گری پاکستان، طرحی را برای پایان دادن به جنگ ارائه کرده است. وی با بیان اینکه «توپ در زمین آمریکا است»، تأکید کرد که واشینگتن باید بین دیپلماسی و تداوم تقابل، یکی را برگزیند. بر اساس گزارش منابع ایرانی، پیشنهاد تهران شامل سه محور اصلی است:

۱. بازگشایی تنگه‌ی هرمز به روی کشتیرانی بین‌المللی.

۲. پایان دادن به محاصره‌ی دریایی ایران توسط ایالات متحده.

۳. تعویق گفتگوها درباره‌ی برنامه‌ی هسته‌ای به مرحله‌ای دیگر.

دونالد ترامپ در بخش دیگری از سخنان خود مدعی شد که ارتش ایران ضربه‌ی مهلکی دریافت کرده و برای بازسازی توانمندی‌های خود به ۲۰ سال زمان نیاز دارد. وی همچنین با تمجید از قدرت نظامی آمریکا، این کشور را صاحب قوی‌ترین زیردریایی‌ها و ارتش در جهان دانست.

در حالی که چهار هفته از توقف عملیات‌های نظامی می‌گذرد، هنوز توافق نهایی میان طرفین حاصل نشده است. این منازعه‌ی راهبردی تاکنون منجر به بزرگترین اختلال در زنجیره‌ی تأمین انرژی در سطح جهان شده است.