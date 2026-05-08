ظرفیتسازی ۲۵۲ میلیون متر مکعبی؛ انقلاب آبی مسرور بارزانی در ۵ سال
دولت اقلیم کوردستان (KRG) در دوران کابینه نهم به ریاست مسرور بارزانی، زیرساختهای آبی و شبکههای حملونقل را به یکی از ارکان اصلی برنامهریزی استراتژیک و بلندمدت خود تبدیل کرده است. این دولت با راهاندازی پروژههای گسترده شامل سدها، آببندها، بزرگراهها و طرحهای زیربنایی، به دنبال تقویت تابآوری اقتصادی، امنیت آبی و بهبود اتصالات منطقهای است.
در سالهای اخیر، اقلیم کوردستان با چالشهای تغییرات اقلیمی، رشد سریع شهرنشینی و افزایش تقاضا برای آب و برق مواجه بوده است. در پاسخ به این چالشها، دولت اقلیم، استراتژی کلانی را با تمرکز بر سرمایهگذاری در مقیاس بزرگ برای مدرنسازی پایههای اقتصادی منطقه اتخاذ کرده است.
در حال حاضر ۳۶ سد در سراسر اقلیم کوردستان وجود دارد که ۲۵ سد تکمیل شده و ۱۱ سد دیگر در دست احداث یا اجرا هستند. همچنین، ۱۷۸ آببند (پوند) در استانهای مختلف برای جمعآوری آب، حمایت از بخش کشاورزی و پایداری محیط زیست ایجاد شده است.
در دوره کابینه نهم، روند توسعه زیرساختها شتاب چشمگیری گرفت. طی پنج سال گذشته، ۹ سد جدید با ظرفیت ذخیرهسازی بیش از ۲۵۲ میلیون متر مکعب آب تکمیل شده است. علاوه بر این، ۲۳ آببند به اتمام رسیده و ۵۸ آببند دیگر نیز در حال اجراست. هدف از این پروژهها تنها ذخیرهسازی آب نیست، بلکه حفاظت از ذخایر زیرزمینی، مهار سیلابها، حمایت از دامداری و افزایش ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر نیز در اولویت قرار دارد. در حال حاضر، کل ذخایر آبی اقلیم به حدود ۸.۵ میلیارد متر مکعب و تولید برق برقآبی به ۱۶۶ مگاوات در سال جاری رسیده است.
پیوند استراتژیک آب و حملونقل دولت
اقلیم کردستان توسعه زیرساختهای آبی را با استراتژی گستردهتر حملونقل شهری، شامل بزرگراهها، جادههای کمربندی، تونلها و پلها پیوند زده است. پروژههای بزرگ جادهای که در سالهای اخیر آغاز شدهاند، با هدف بهبود اتصال بین شهرهای اربیل، دهوک و سلیمانیه و همچنین تسهیل تجارت مرزی طراحی شدهاند.
مقامات دولتی تأکید میکنند که مدرنسازی زیرساختهای حملونقل، گامی حیاتی برای تنوعبخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت است. این رویکرد، بخشهای جادهای، شبکههای آب، برق و توسعه صنعتی را به عنوان حلقههای متصلبههم میبیند که در نهایت به رونق گردشگری، توزیع محصولات کشاورزی و جذب سرمایهگذاری منجر میشود.
این پروژهها بازتابدهنده فلسفه توسعه کابینه نهم است که "رشد زیرساختمحور" و "مدرنسازی نهادی" را در مرکز حکمرانی خود قرار داده است تا اقلیم کوردستان را به منطقهای باثباتتر، متصلتر و مقاومتر در برابر نوسانات اقتصادی و چالشهای اقلیمی خاورمیانه تبدیل کند.