سفر رسمی نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان به ترکیه

مسرور بارزانی با رجب طیب اردوغان  رئیس جمهور ترکیە دیدار می‌کند

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، امروز شنبه در سفری رسمی و به منظور گفتگو با مقامات عالی‌رتبه‌ی ترکیه درباره‌ی مسائل راهبردی، وارد این کشور شد.

دفتر نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان روز شنبه ۹ مه ۲۰۲۶ (۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵) با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که مسرور بارزانی در جریان این سفر، در کاخ دولما باغچه‌ی استانبول با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، دیدار و گفتگو خواهد کرد.

نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان همچنین نشست‌های جداگانه‌ای با هاکان فیدان، وزیر امور خارجه و شماری دیگر از مقامات بلندپایه‌ی ترکیه خواهد داشت.

در این نشست‌ها، علاوه‌بر رایزنی درباره‌ی توسعه‌ی روابط دوجانبه میان اربیل و آنکارا، آخرین تحولات سیاسی و امنیتی عراق و منطقه‌ مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت. تقویت همکاری‌های اقتصادی و بررسی مسائل راهبردی مشترک از دیگر محورهای اصلی این سفر عنوان شده است.

 
 
مصطفی ابراهیم ,