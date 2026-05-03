درخشش تئاتر کوردی در بغداد
نمایش «مردی که سگ شد» چهار جایزهی اصلی را کسب کرد
اثر هنری هنرمندان کورد در سیوهشتمین جشنوارهی دانشکدهی هنرهای زیبای دانشگاه بغداد، موفق به دریافت عناوین برترین کارگردانی و بازیگری شد.
نمایش «مردی که سگ شد» به کارگردانی برهم احمد، در جریان رقابتهای سالانهی دانشکدهی هنرهای زیبای دانشگاه بغداد، با درخشش در بخشهای مختلف، چهار جایزهی اصلی این جشنواره را از آن خود کرد.
برهم احمد، کارگردان این اثر، در گفتگو با رسانهها اعلام کرد: «این نمایشنامه نوشتهی اوزوالدو دراگون است که با بازنویسی و کارگردانی بنده به روی صحنه رفت. ما موفق شدیم جوایز بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر مرد و جایزهی بهترین بازیگر نقش مکمل (زن و مرد) را دریافت کنیم که نشاندهندهی سطح بالای توانمندی هنری تیم ماست.»
وی در خصوص محتوای این اثر افزود: «این نمایش داستان زندگی مرد فقیری را روایت میکند که در جامعه نادیده گرفته شده است. او برای تأمین معاش با بیعدالتی و تحقیر مستمر روبرو میشود؛ فشارهایی که در نهایت منجر به فروپاشی روانی او شده تا جایی که خود را سگ میپندارد و جامعه نیز با او همچون یک حیوان رفتار میکند.»
این کارگردان کورد تأکید کرد که نمایش مذکور با نگاهی نمادین، انتقادی تند به جوامع استبدادی دارد که کرامت انسانی را نابود میکنند. برهم احمد خاطرنشان کرد که این اثر فراتر از یک نمایش، فراخوانی برای تفکر دربارهی عدالت، انسانیت و مقابله با فقر و بیکاری است.
در سیوهشتمین دورهی این جشنواره که روز شنبه ۳ مه ۲۰۲۶ (۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵) برگزار شد، نمایش «مردی که سگ شد» در میان ۶ اثر نهایی، بیشترین جوایز را به خود اختصاص داد.