عراق مقصد جدید نخبگان؛ پذیرش بیش از ۵ هزار دانشجوی خارجی از ۶۰ ملیت

وزارت آموزش عالی و پژوهش‌های علمی عراق امروز (جمعه) اعلام کرد که از زمان راه‌اندازی برنامه "در عراق تحصیل کنید"، بیش از ۵ هزار دانشجوی خارجی در دانشگاه‌های این کشور پذیرفته شده‌اند. این وزارتخانه همچنین بر تداوم مهلت ثبت‌نام برای مقاطع تحصیلات تکمیلی تا ماه ژوئیه آینده تأکید کرد.

حیدر عبودی، سخنگوی وزارت آموزش عالی عراق، در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی عراق (واع) اظهار داشت: برنامه "در عراق تحصیل کنید" از بدو راه‌اندازی در سال ۲۰۲۳ و در نسخه‌های بعدی آن تا به امروز که نسخه چهارم آن کلید خورده است، موفق به جذب و پذیرش بیش از ۵ هزار دانشجو از ۶۰ ملیت مختلف سراسر جهان شده است.

وی با اشاره به اینکه چشم‌انداز نسخه چهارم این برنامه کمتر از نسخه‌های پیشین نیست، افزود: این ابتکار عمل، فرصتی کلیدی برای دانشگاه‌های عراق فراهم کرده تا دانشجویان بین‌المللی را در تمامی مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی جذب کنند. شاخص‌های تعامل با این برنامه نشان‌دهنده روند رو به رشد تقاضای دانشجویان خارجی است.

عبودی، در ادامه به پیشینه غنی علمی و حضور پررنگ دانشگاه‌های عراق در رتبه‌بندی‌های جهانی و پژوهش‌های علمی اشاره کرد و گفت: بهره‌گیری از فرآیندهای آکادمیک مدرن، از جمله اجرای "فرآیند بولونیا" و برقراری مشارکت‌های راهبردی با نهادهای بین‌المللی، از دلایل اصلی این موفقیت است.

سخنگوی وزارت آموزش عالی تصریح کرد: دستاورد‌هایی نظیر کسب اعتبارنامه بین‌المللی توسط شورای ملی دانشکده‌های پزشکی و تاییدیه جهانی از سوی فدراسیون جهانی آموزش پزشکی، جایگاه علمی دانشگاه‌های عراق را در سطح بین‌الملل ارتقا داده است. این موضوع عراق را به مقصدی جذاب برای دانشجویان بین‌المللی تبدیل کرده که به دنبال محیطی آموزشی مبتنی بر کیفیت و استانداردهای نوین آکادمیک هستند.

وی، درباره بازه زمانی ثبت‌نام توضیح داد: ثبت‌نام برای مقاطع تحصیلات تکمیلی از دو روز پیش آغاز شده و تا ماه ژوئیه ادامه خواهد داشت؛ در حالی که متقاضیان مقطع کارشناسی می‌توانند تا ماه سپتامبر از طریق پلتفرم "در عراق تحصیل کنید" درخواست خود را ثبت کنند.

عبودی، خاطرنشان کرد که تمامی دانشگاه‌های عراقی شرکت‌کننده در این طرح، بورسیه‌های تحصیلی (رایگان و غیر رایگان) ارائه می‌دهند و کمیته‌های ویژه‌ای برای بررسی و تایید مدارک پذیرفته‌شدگان تشکیل شده است.

وی در پایان تأکید کرد که بازخوردهای کنونی به‌ویژه در سطح تحصیلات تکمیلی بسیار مثبت بوده و دانشجویان بین‌المللی استقبال و رضایت بالایی از متون آموزشی و برنامه‌های پیشرفته دانشگاه‌های عراق نشان داده‌اند.