برگزاری اولین جشنواره فیلم «کوردستان زیستگاه زیبا» در اربیل
اربیل (کوردستان۲۴) ـ اولین جشنواره فیلم «کوردستان زیستگاه زیبا» با شعار «انسان از زیستگاه خود برمیخیزد» در اربیل برگزار خواهد شد. قرار است در این جشنواره ۱۸ فیلم کوتاه اکران شوند.
امروز سهشنبه ۵ مه ۲۰۲۶، پشتیوان عبدالله، مدیر جشنواره فیلم «کوردستان زیستگاه زیبا» به کوردستان۲۴ گفت: «این جشنواره رویدادی است که به شیوهای جدید و با حساسیت به حفظ محیط زیست و طبیعت کوردستان اهمیت میدهد و در آن ۱۸ فیلم کوتاه به اکران درمیآیند. این فیلمها آگاهیبخش هستند و جامعه را به حفاظت از محیط زیست تشویق میکنند.»
وی افزود که در این جشنواره فقط فیلم اکران نمیشود و فعالیتهایی مانند کاشت نهال، کارزار پاکسازی طبیعت و جمعآوری زباله انجام میشود.
همچنین تأکید کرد که دو هیئت ویژه فعالیتها را بررسی میکنند و به سه محصول برتر جایزه اهدا میشود.
او گفت که هدف از برگزاری این جشنواره علاوه بر حفاظت از محیط زیست، نشان دادن زیباییهای کوردستان و همزیستی مسالمتآمیز در کوردستان است، به طوریکه این سرزمین در هر شرایطی حتی در شرایط جنگ از رشد و توسعه باز نمیماند.
اولین جشنواره فیلم «کوردستان زیستگاه زیبا» با شعار «انسان از زیستگاه خود برمیخیزد» در ۲۱ مه ۲۰۲۶ در اربیل در امپایرسینما به مدت دو روز برگزار خواهد شد.
