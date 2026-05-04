از خط میخی تا بتن؛ احداث یک بزرگراه ۱۸ محوطه باستانی را در کوردستان نمایان کرد
پروژه بزرگراه اربیل – کویه در اقلیم کوردستان، تنها دو شهر را به هم نزدیک نکرده است؛ بلکه به راهی برای بازخوانی تاریخ چند هزار ساله این منطقه تبدیل شده است.
پیش از آغاز فاز دوم ساخت بزرگراه اربیل - کویه، تیمهای باستانشناسی به مدت ۱۱ روز تمامی مسیر پروژه را پیاده پیمودند تا نقاط باستانی را شناسایی و از تخریب آنها جلوگیری کنند.
یکیتی واحد، مدیر اداره آثار باستانی کویه، در گفتگو با "کوردستان ۲۴" اعلام کرد که در طول این مسیر، ۱۸ محوطه باستانی ثبت شده است. بررسیهای اولیه نشان میدهد که دو مورد از این سایتها بسیار گسترده بوده و قدمت آنها به دوران پیش از اسلام باز میگردد. عملیات حفاری و کاوش در این مناطق توسط باستانشناسان محلی و با همکاری کارشناسان دانشگاه "اولوموتس" جمهوری چک در حال انجام است.
مدیر آثار باستانی کویه اشاره کرد که تاکنون بیش از ۴۰۰ محوطه باستانی در محدوده شهرستان کویه به ثبت رسیده است. برای انجام عملیات حرفهای کاوش، قراردادهای پنجسالهای با دانشگاههای برلین و ماینز آلمان و دانشگاه اولوموتس چک منعقد شده است. به گفته وی، این قراردادها قابلیت تمدید برای یک دوره پنجساله دیگر را نیز دارند.
در نتیجه فعالیت این تیمهای بینالمللی، اشیاء و مناطق باستانی ارزشمندی کشف شدهاند. برخی از این یافتهها متعلق به آغاز عصر سنگ (پارینهسنگی) هستند. همچنین چندین کتیبه و مهرهای اداری با قدمت ۸ هزار سال پیش از میلاد در این کاوشها به دست آمده است.
بخشی از این کتیبهها به خط میخی نگاشته شدهاند که تعدادی از آنها توسط تیم کنسولگری آلمان پاکسازی و مرمت شده است. با این حال، مدیر آثار باستانی کویه با گلایه از محدودیتهای مالی گفت: به دلیل نبود بودجه کافی، تا این لحظه موفق نشدهایم متون این کتیبهها را ترجمه و بازخوانی کنیم.