مجلس ایران مجوز عبور از تنگه‌ی هرمز و پرداخت عوارض الزامی کرده است

5 ساعت پیش

نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی ایران از تدوین طرحی ۱۲ ماده‌ای خبر داد که بر اساس آن، تردد تمامی کشتی‌ها از تنگه‌ی هرمز مشروط به اخذ مجوز رسمی و پرداخت مالیات خواهد بود.

علی نیکزاد، نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی ایران، در جریان سفر به بندرعباس اعلام کرد که پارلمان در حال نهایی کردن طرحی برای مدیریت تنگه‌ی هرمز است. بر اساس این طرح، تغییراتی بنیادین در قوانین آمدوشد دریایی ایجاد خواهد شد و از این پس، عبور هرگونه شناور از این مسیر بین‌المللی مستلزم دریافت مجوز رسمی از ایران است. وی این اقدام را با اهمیت «ملی‌شدن صنعت نفت» هم‌تراز دانست.

در همین رابطه، محمد رضایی، رئیس کمیسیون عمران مجلس ایران، یکی از شروط اصلی صدور مجوز برای کشتی‌ها را استفاده از نام «خلیج فارس» در اسناد و مکاتبات عنوان کرد. وی تصریح کرد که ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از وصول عوارض دریایی به تقویت بخش نظامی و ۷۰ درصد باقی‌مانده به توسعه‌ی اقتصادی و بهبود معیشت مردم اختصاص خواهد یافت.

تنگه‌ی هرمز که به عنوان شاهرگ اقتصادی جهان شناخته می‌شود، پیش از این نیز بارها از سوی مقامات ایرانی به عنوان اهرم فشاری علیه ایالات متحده و کشورهای غربی مطرح شده بود. ناظران معتقدند تهران قصد دارد با کنترل این گذرگاه راهبردی، از آن به عنوان ابزاری کارآمد در تقابل‌های دیپلماتیک استفاده کند.