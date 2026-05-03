اختلافنظر در جبههی کوردی؛ واکنش «دم پارتی» و امرالی به اظهارات اخیر مراد کاراییلان
منابع آگاه در «دم پارتی» سخنان مراد کاراییلان مبنی بر «تعلیق» یا توقف فرآیند صلح را مغایر با تلاشهای سیاسی و دیپلماتیک جاری دانستند
اظهارات فرماندهی ارشد حزب کارگران کوردستان (پکک) دربارهی توقف فرآیند صلح، با واکنش متفاوت حزب برابری و دموکراسی خلقها (دم پارتی) و طرفهای مرتبط با عبدالله اوجالان روبرو شد.
منابع آگاه در «دم پارتی» در گفتگو با رسانهها، سخنان مراد کاراییلان مبنی بر «تعلیق» یا توقف فرآیند صلح را مغایر با تلاشهای سیاسی و دیپلماتیک جاری دانستند. به باور این حزب و طرفهای نزدیک به عبدالله اوجالان در زندان امرالی، وضعیت کنونی نه یک بنبست دائمی، بلکه تنها یک «رکود موقت» در گفتگوهاست که نباید با تعابیر تند، فضای دیالوگ را تخریب کرد.
این واکنشها پس از آن صورت گرفت که مراد کاراییلان، فرماندهی ارشد پکک، دولت ترکیه را به تعلیق فرآیند صلح متهم کرد. وی ممانعت دولت از دیدار هیئت «دم پارتی» با عبدالله اوجالان را نشانهی بارز این توقف دانست و تأکید کرد که بدون ایجاد چارچوب قانونی روشن و تضمین آزادی عبدالله اوجالان، پکک قادر به زمین گذاشتن سلاح یا برداشتن گامهای جدید نخواهد بود.
فرآیند جدید صلح در ترکیه که از اکتبر ۲۰۲۴ (مهر ۱۴۰۳) آغاز شده بود، با اعلام آتشبس رسمی پکک در اوایل سال ۲۰۲۵ (زمستان ۱۴۰۳) وارد مرحلهی تازهای شد. با این حال، مراد کاراییلان در تاریخ ۳۰ آوریل ۲۰۲۶ (۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵) با انتقاد از تداوم انزوای عبدالله اوجالان، نسبت به تبدیل شدن تصمیمات نهادی به تصمیمات شخصی مقامات دولتی هشدار داد و آیندهی این مسیر راهبردی را در معرض خطر توصیف کرد.