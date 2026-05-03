قرارداد میلیاردی اسرائیل و آمریکا

اسرائیل دو اسکادران جدید از جنگنده‌های اف-۳۵ و اف-۱۵را از آمریکا خریداری کرد

دولت اسرائیل با هدف تضمین «برتری هوایی» خود در دهه‌های آینده، قرارداد کلانی را برای خرید ده‌ها فروند جنگنده‌ی پیشرفته با ایالات متحده‌ی آمریکا به امضا رساند.

وزارت دفاع اسرائیل روز یکشنبه ۳ آوریل ۲۰۲۶ (۱۴ فروردین ۱۴۰۵) اعلام کرد که این قرارداد شامل خرید یک اسکادران از جنگنده‌های نسل پنجم F-35 از شرکت لاکهید مارتین و یک اسکادران دیگر از جنگنده‌های F-15IA از شرکت بوئینگ است. یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، این اقدام را بخشی کلیدی از طرح موسوم به «سپر اسرائیل» توصیف کرد که به ارتش این کشور اجازه می‌دهد در هر زمان و مکانی، عملیات‌های خود را با دقت بالا به انجام برساند.

نیروی هوایی اسرائیل که نقش محوری در جنگ غزه و تقابل‌های اخیر با ایران ایفا کرده است، اکنون با دریافت این تجهیزات جدید، توان عملیاتی خود را در حملات دوربرد افزایش می‌دهد. مقامات اسرائیلی پیش از این حملات خود به عمق خاک ایران را «دقیق و راهبردی» خوانده بودند.

تصویب این قرارداد در حالی صورت می‌گیرد که اسرائیل بودجه‌ی سال ۲۰۲۶ (۱۴۰۵) خود را با افزایش چشمگیر هزینه‌های نظامی به تصویب رسانده است. مخارج دفاعی این کشور از زمان آغاز درگیری‌ها در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) به طور مداوم رو به افزایش بوده و همزمان با نبرد در جنوب لبنان علیه گروه‌های تحت حمایت ایران، تقویت ناوگان هوایی در اولویت برنامه‌های راهبردی تل‌آویو قرار گرفته است.