تنگه هرمز در وضعیت قرمز؛ آغاز "پروژه آزادی" آمریکا
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اعلام کرد که از بامداد امروز دوشنبه، ۴ می ۲۰۲۶، عملیات پشتیبانی از فرمان دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، در تنگه هرمز را آغاز کرده است. این عملیات که با نام "پروژه آزادی" شناخته میشود، با هدف بازگرداندن امنیت و آزادی کشتیرانی تجاری در این آبراه راهبردی کلید خورده است.
طبق بیانیه سنتکام، این ماموریت بر محافظت از کشتیهای تجاری متمرکز است که به دنبال عبور آزادانه از این مسیر بینالمللی هستند.
ژنرال برد کوپر، فرمانده سنتکام، در این باره اظهار داشت: حمایت نظامی ما از این ماموریت دفاعی، برای امنیت منطقهای و ثبات اقتصاد جهانی ضرورت دارد. ما همزمان بر حفظ محاصره دریایی بنادر ایران که واشینگتن از چند هفته پیش وضع کرده است، نظارت میکنیم.
در این عملیات بیش از ۱۰۰ فروند هواپیمای جنگی، ناوشکنهای حامل موشکهای هدایتشونده، ناوگان پهپادهای تهاجمی و ۱۵ هزار نیروی نظامی و امدادی، مشارکت دارند.
همزمان، وزارت امور خارجه و وزارت دفاع آمریکا ابتکار عمل جدیدی را برای هماهنگی و تبادل اطلاعات با شرکای بینالمللی آغاز کردهاند.
دونالد ترامپ روز گذشته در پلتفرم "تروث سوشال" اعلام کرد که این عملیات در پاسخ به درخواست کشورهای بیطرف برای نجات کشتیهای گرفتار شدهشان در تنگه هرمز انجام میشود. وی همچنین به ایران نسبت به هرگونه مداخله در این فرایند هشدار داد.
در اولین واکنش رسمی، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، هشدار داد کە "هرگونه مداخله آمریکا در نظم جدید دریایی تنگه هرمز، به منزله نقض آتشبس تلقی خواهد شد".