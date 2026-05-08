2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) ـ رئیس اداره مهاجرت حلبچه می‌گوید با وجود اینکه قربانیان عملیات نسل‌کشی انفال و بمباران شیمیایی در این استان، مدارک لازم برای دریافت غرامت از دولت فدرال را در اختیار دارند، وزارت مهاجرت عراق همچنان از اختصاص حقوق به آنان خودداری می‌کند.

همزمان با برگزاری جلسه محاکمه عجاج احمد حردان التکریتی، معروف به «جلاد نوگره سلمان»، در دادگاه رصافه بغداد، فریاد نجم‌الدین، رئیس اداره مهاجرت حلبچه، به کوردستان۲۴ گفت: «شهروندان حلبچه که در جریان بمباران شیمیایی این شهر در سال ۱۹۸۸ به ایران آواره شدند و پس از بازگشت توسط رژیم بعث زندانی شدند، باید به عنوان زندانی سیاسی محسوب شوند و به آنها حقوق اختصاص داده شود.»

وی افزود: «وزارت مهاجرت عراق چند سال پیش با انتشار فرمی اعلام کرد افرادی که مدارکی دال بر آوارگی خود ارائه دهند، می‌توانند از این حقوق بهره‌مند شوند.»

او همچنین توضیح داد: «بیشتر هم‌میهنانی که قربانی عملیات نسل‌کشی انفال شده و پس از بازگشت از ایران توسط رژیم بعث زندانی شده‌اند، فرم وزارت مهاجرت را پر کرده‌اند، اما تاکنون هیچ پاسخی درباره اختصاص حقوق دریافت نکرده‌اند.»

محمد هورامی، نماینده نجات‌یافتگان عملیات نسل‌کشی انفال در استان حلبچه، به کوردستان۲۴ گفت: «در حلبچه، ۱۱۵۲ نفر در پی حملات رژیم بعث به ایران آواره شدند و پس از اعلام عفو عمومی بازگشتند، اما بار دیگر قربانی عملیات انفال شده و زندانی شدند. با این حال، تاکنون نه غرامتی دریافت کرده‌اند و نه حقوقی به آنها اختصاص یافته است.»

هورامی گفت: «بیشتر قربانیان مدارک لازم را در اختیار دارند، اما ده‌ها سال است که دولت عراق هنوز غرامت را پرداخت نکرده و ما همچنان در انتظار به سر می‌بریم. در میان ما ده‌ها نفر هستند که در زندان نوگره سلمان توسط عجاج شکنجه شده‌اند و آثار این شکنجه‌ها برای همیشه بر جسم و روان ما باقی خواهد ماند.»

عجاج احمد حردان التکریتی، که روز پنجشنبه ۷ مه محاکمه شد، افسر سازمان امنیت عراق در زندان نوگره سلمان بود.

نوگره سلمان یکی از زندان‌های مخوف رژیم سابق عراق بود که در جریان عملیات نسل‌کشی انفال در سال ۱۹۸۸، قربانیان پیش از اعدام و زنده‌به‌گور شدن در آن نگهداری می‌شدند.

عجاج، که در ۳۰ جولای سال گذشته دستگیر شد، به دلیل رفتارهای غیرانسانی و اعمال شکنجه و آزار شدید علیه زندانیان، به «جلاد نوگره سلمان» شهرت یافت و به ارتکاب اعمالی چون شکنجه، قتل، زنده‌به‌گور کردن و تجاوز به زنان زندانی متهم است.

او پس از ۳۷ سال توسط سازمان امنیت ملی عراق در استان المثنی دستگیر شد.

«جلاد نوگره سلمان» به جنایت‌هایی که علیه شهروندان کُرد مرتکب شده، اعتراف کرده است.

در ١٦ مارس ١٩٨٨، جنگنده‌های رژیم بعث عراق، شهر حلبچه را آماج حملات شیمیایی کردند، که در نتیجه آن حدود پنج هزار نفر شهید و تقریبا ١٠ هزار نفر دیگر مجروح شدند.

