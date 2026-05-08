اولتیماتوم آمریکا به بغداد؛ یا انحلال گروههای مسلح یا تحریمهای سنگین
دولت ایالات متحده در پیامی تازه و هشدارآمیز به دولت آینده عراق، مخالفت قاطع خود را با هرگونه نقشآفرینی یا مشارکت گروههای مسلح غیرقانونی در کابینه جدید این کشور اعلام کرد.
به گزارش شبکه خبری "انبیسی نیوز" در روز جمعه، ۸ مه ۲۰۲۶، یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا اظهار داشت: در حال حاضر مرز میان نهادهای دولتی عراق و گروههای مسلح غیرقانونی بسیار "نامشخص و مبهم" شده است.
این مقام آمریکایی مستقیماً از "علی زیدی" خواست تا در کابینه جدید خود، تمامی پیوندهای موجود با گروههای مسلح غیرقانونی را قطع کند. وی، همچنین تأکید کرد که دولت آینده عراق باید با صدور بیانیهای شفاف و علنی، تأکید کند که گروههای مسلح غیرقانونی به هیچ وجه بخشی از ساختار دولت محسوب نمیشوند.
این درخواستهای سختگیرانه واشنتن پس از یک دوره تنش امنیتی شدید در منطقه مطرح میشود. این مقام مسئول فاش کرد که، "تأسیسات و منافع آمریکا در عراق، از اواخر فوریه تا زمان اجرایی شدن آتشبس در هشتم آوریل، هدف بیش از ۶۰۰ حمله قرار گرفتهاند".
اصطلاح "گروههای مسلح غیرقانونی" در عراق به شبهنظامیانی اطلاق میشود که علیرغم وابستگی رسمی برخی از آنها به نهادهای امنیتی، خارج از حیطه فرماندهی نخستوزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عمل میکنند. این گروهها در سال ۲۰۲۶ به یکی از بزرگترین چالشهای ثبات داخلی و روابط بینالمللی عراق تبدیل شدهاند.
واشنتن پیش از این نیز بارها از بغداد خواسته بود که این گروهها را فوراً منحل کند و هشدار داده است که در صورت عدم کنترل این جریانها، عراق با تحریمهای اقتصادی و سیاسی سنگینی روبرو خواهد شد.