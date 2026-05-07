اربیل (کوردستان۲۴) ـ مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، امروز جمعه ۸ مه، با جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، دیدار خواهد کرد. این دومین روز سفر او به منظور آرام کردن تنش‌ها در رم پس از انتقادات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، خواهد بود.

یک روز پس از دیدار «دوستانه و سازنده» با پاپ لئو چهاردهم، که ترامپ او را به خاطر لفاظی‌های ضد جنگش مورد انتقاد قرار داد، روبیو با ملونی، از راست‌گرایان افراطی، در دفترش در رم دیدار خواهد کرد.

ملونی یکی از نزدیکترین متحدان اروپایی رئیس‌جمهور آمریکا است، اما ترامپ به شدت از او به خاطر عدم کمک به جنگ با ایران انتقاد کرده است.

ترامپ ماه گذشته در مصاحبه‌ای با یک روزنامه ایتالیایی گفت که «شوکه شده است» و گفت: «فکر می‌کردم او شجاعت دارد، اما اشتباه می‌کردم.»

اظهارات او یک روز پس از آن منتشر شد که او انتقاد ترامپ از لئو، اولین پاپ آمریکایی، را غیرقابل قبول دانست.

اخیراً، ترامپ تهدید کرد که نیروهای آمریکایی را از ایتالیا خارج می‌کند و گفت که رم در جنگ ایران «هیچ کمکی به ما نکرده است.»

آنتونیو تاجانی، وزیر امور خارجه ایتالیا، که امروز جمعه نیز با روبیو دیدار خواهد کرد، بر اهمیت اتحاد ترانس آتلانتیک تأکید کرد.

او روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت: "ما کاملاً متقاعد شده‌ایم که اروپا به ایالات متحده نیاز دارد و ایالات متحده نیز به اروپا نیاز دارد. اگر مواردی وجود دارد که با آنها مخالفیم، ما این را می‌گوییم، ما این را گفته‌ایم و خواهیم گفت، زیرا این همان چیزی است که متحدان باید بدانند: همیشه سرمان را بالا بگیریم، به موضع خود اطمینان داشته باشیم و قصد داریم نقشی ایفا کنیم."

تاجانی گفت که قصد دارد با روبیو در مورد موضوع ناوبری در تنگه هرمز، که عملاً توسط ایران مسدود شده است، و همچنین وضعیت لبنان بحث کند.

ترامپ همچنین تهدید کرده است که نیروهای آمریکایی را از اسپانیا خارج خواهد کرد. این در حالی است که پنتاگون اعلام کرده است که 5000 سرباز آمریکایی را از آلمان خارج خواهد کرد.

تا 31 دسامبر 2025، 12662 سرباز فعال آمریکایی در ایتالیا و 3814 نفر در اسپانیا حضور داشتند. در آلمان، 36436 نفر حضور داشتند.

اوایل این هفته، ملونی گفت که ایده خروج نیروها «تصمیمی است که به من بستگی ندارد و من شخصاً با آن موافق نیستم.»

اما او افزود: «ایتالیا همیشه به تمام تعهدات خود، به ویژه در ناتو، حتی زمانی که منافع مستقیم ما در افغانستان و عراق در خطر نبوده است، پایبند بوده است.»

روبیو صبح امروز جمعه و قبل از مذاکراتش با ملونی در ساعت ۱۱:۳۰ با تاجانی دیدار کرد.

ای‌اف‌پی/ب.ن