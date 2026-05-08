افشای بزرگ؛ دستور ترامپ برای انتشار ویدئوهای محرمانه موجودات فضایی
وزارت جنگ ایالات متحده (پنتاگون) اعلام کرد که به دستور مستقیم دونالد ترامپ، انتشار مجموعهای از پروندهها و ویدئوهای فوقمحرمانه مربوط به "پدیدههای ناهنجار ناشناخته -UAP " را که تا کنون مشاهده نشدهاند، آغاز کرده است.
روز جمعه ۸ مه ۲۰۲۶، وزارت جنگ آمریکا در بیانیهای، اولین بخش از این اسناد را که در چارچوب "سیستم ریاستجمهوری برای رفع طبقهبندی و گزارش تقابلهای -UAP " گردآوری شدهاند، منتشر کرد. این اقدام محصول یک همکاری گسترده میان کاخ سفید، سازمان اطلاعات ملی (ODNI)، افبیآی (FBI)، ناسا (NASA) و وزارت انرژی است.
این حرکت در راستای وعده دونالد ترامپ مبنی بر شفافیت کامل برای مردم آمریکا صورت گرفته است. هماکنون شهروندان میتوانند از طریق وبسایت (WAR.GOV/UFO) به ویدئوها، تصاویر و مستندات اصلی بدون نیاز به مجوزهای امنیتی دسترسی داشته باشند. این اولین بار در تاریخ ایالات متحده است که یک دولت، اسناد حساس مرتبط با موجودات فضایی و بشقابپرندهها را در این سطح منتشر میکند.
پیت هگزت، وزیر جنگ آمریکا، در این باره اظهار داشت: این پروندهها که برای مدتها پشت پردههای محرمانه پنهان شده و منبع تردید بودند، اکنون در اختیار مردم است. زمان آن رسیده که ملت آمریکا حقیقت را با چشمان خود ببیند.
تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی، تأکید کرد که فرآیند افشای این اطلاعات برای تضمین حداکثر شفافیت به دقت رصد میشود. همچنین کاش پاتل، رئیس FBI، این اقدام را یک مأموریت تاریخی توصیف کرد که در آن مردم بدون هیچ محدودیتی به پروندههای دولتی دسترسی پیدا کردهاند.
جرد آیزاکمن، مدیر ناسا نیز خاطرنشان کرد: وظیفه ما استفاده از هوش انسانی و ابزارهای علمی برای درک این دادههاست. ما درباره آنچه میدانیم و آنچه هنوز برایمان مبهم است، با مردم صادق خواهیم بود.
پنتاگون تأکید کرده است که این تنها آغاز کار است و در روزهای آینده اسناد و ویدئوهای بیشتری منتشر خواهد شد.