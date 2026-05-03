نماینده کنفدراسیون دیاسپورای کوردی در اقلیم کوردستان اعلام کرد که سیستم آموزشی کوردی در خارج از کشور دارای ویژگی‌های منحصر به فردی است و با ساختار آموزشی داخل اقلیم تفاوت‌های اساسی دارد.

خلیل شریف، نماینده کنفدراسیون دیاسپورای کوردی در اقلیم کوردستان، امروز دوشنبه در گفت‌وگو با شبکه "کوردستان۲۴" اظهار داشت: آموزش زبان کوردی در خارج از کشور بر خلاف سیستم معمول پایه‌های اول تا دوازدهم، بر اساس چهار سطح آموزشی (از سطح ۱ تا ۴) سازماندهی شده است.

وی همچنین افزود: در حال حاضر یک دوره آموزشی آنلاین در حال برگزاری است که توسط اساتید مجرب وزارت آموزش و پرورش اقلیم کوردستان مدیریت می‌شود و این وزارتخانه تأمین کادر آموزشی آن را بر عهده گرفته است.

نماینده کنفدراسیون در ادامه خاطرنشان کرد که علاوه بر دوره‌های آنلاین، برخی مدارس، سازمان‌ها و انجمن‌های کوردی در خارج از کشور اقدام به تأسیس مدارس حضوری کرده‌اند که در آن‌ها کودکان کورد به‌صورت حضوری آموزش می‌بینند.

شریف در رابطه با آمار شرکت‌کنندگان اظهار داشت: حدود ۳ هزار دانش‌آموز در دوره‌های آنلاین حضور دارند. هدف اصلی این پروژه، آموزش خواندن و نوشتن و آشنایی نسل‌های جدید با فرهنگ و هویت میهن‌شان است.

طبق گفته‌های وی، این دوره‌ها شامل سه لهجه اصلی سورانی، بادینی و کرمانجی (با الفبای لاتین) است و برای هر بخش، اساتید متخصص در نظر گرفته شده است.

در خصوص ارزشیابی دانش‌آموزان، خلیل شریف تصریح کرد: امتحانات پایان سطح برای هر چهار مقطع از اول ژوئن آغاز خواهد شد. این آزمون‌ها به‌صورت متمرکز نیستند و فرایند ارزیابی و تصحیح اوراق توسط اساتید مربوطه انجام می‌گیرد.

وزارت آموزش و پرورش دولت اقلیم کوردستان حمایت لجستیکی گسترده‌ای از دانش‌آموزان دیاسپورا به عمل آورده است؛ از جمله، ارسال بیش از ۱۴ هزار جلد کتاب آموزشی کوردی با لهجه‌های مختلف به اروپا و آمریکا و تأیید و صدور مدارک تحصیلی پایان دوره توسط وزارت آموزش و پرورش اقلیم کوردستان.

این اقدام وزارتخانه به عنوان گامی تشویقی و رسمی جهت ترغیب فراگیران برای تداوم یادگیری زبان مادری و حفظ پیوند با هویت ملی توصیف شده است.