زبان مادری مرز نمیشناسد؛ سیستم نوین آموزش کوردی در دیاسپورا
نماینده کنفدراسیون دیاسپورای کوردی در اقلیم کوردستان اعلام کرد که سیستم آموزشی کوردی در خارج از کشور دارای ویژگیهای منحصر به فردی است و با ساختار آموزشی داخل اقلیم تفاوتهای اساسی دارد.
خلیل شریف، نماینده کنفدراسیون دیاسپورای کوردی در اقلیم کوردستان، امروز دوشنبه در گفتوگو با شبکه "کوردستان۲۴" اظهار داشت: آموزش زبان کوردی در خارج از کشور بر خلاف سیستم معمول پایههای اول تا دوازدهم، بر اساس چهار سطح آموزشی (از سطح ۱ تا ۴) سازماندهی شده است.
وی همچنین افزود: در حال حاضر یک دوره آموزشی آنلاین در حال برگزاری است که توسط اساتید مجرب وزارت آموزش و پرورش اقلیم کوردستان مدیریت میشود و این وزارتخانه تأمین کادر آموزشی آن را بر عهده گرفته است.
نماینده کنفدراسیون در ادامه خاطرنشان کرد که علاوه بر دورههای آنلاین، برخی مدارس، سازمانها و انجمنهای کوردی در خارج از کشور اقدام به تأسیس مدارس حضوری کردهاند که در آنها کودکان کورد بهصورت حضوری آموزش میبینند.
شریف در رابطه با آمار شرکتکنندگان اظهار داشت: حدود ۳ هزار دانشآموز در دورههای آنلاین حضور دارند. هدف اصلی این پروژه، آموزش خواندن و نوشتن و آشنایی نسلهای جدید با فرهنگ و هویت میهنشان است.
طبق گفتههای وی، این دورهها شامل سه لهجه اصلی سورانی، بادینی و کرمانجی (با الفبای لاتین) است و برای هر بخش، اساتید متخصص در نظر گرفته شده است.
در خصوص ارزشیابی دانشآموزان، خلیل شریف تصریح کرد: امتحانات پایان سطح برای هر چهار مقطع از اول ژوئن آغاز خواهد شد. این آزمونها بهصورت متمرکز نیستند و فرایند ارزیابی و تصحیح اوراق توسط اساتید مربوطه انجام میگیرد.
وزارت آموزش و پرورش دولت اقلیم کوردستان حمایت لجستیکی گستردهای از دانشآموزان دیاسپورا به عمل آورده است؛ از جمله، ارسال بیش از ۱۴ هزار جلد کتاب آموزشی کوردی با لهجههای مختلف به اروپا و آمریکا و تأیید و صدور مدارک تحصیلی پایان دوره توسط وزارت آموزش و پرورش اقلیم کوردستان.
این اقدام وزارتخانه به عنوان گامی تشویقی و رسمی جهت ترغیب فراگیران برای تداوم یادگیری زبان مادری و حفظ پیوند با هویت ملی توصیف شده است.