بیاره در یک قدمی جهانی شدن؛ تنها کاندیدای عراق برای جایزه UNWTO

تلاش‌ها برای معرفی "بیاره" به عنوان یکی از "بهترین روستاهای گردشگری جهان" ادامه دارد. مدیرکل گردشگری حلبجە اعلام کرد که "بیاره" تنها نماینده و کاندیدای رسمی عراق برای کسب این عنوان بین‌المللی است.

چیا قاسم، مدیر گردشگری حلبجە در گفتگو با کوردستان۲۴ اظهار داشت: در چارچوب آماده‌سازی‌های سال جاری، به همراه هیئتی از سازمان گردشگری عراق بازدید میدانی از بیاره انجام شد. این منطقه تمامی استانداردهای تعیین‌شده توسط سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) از جمله شاخص‌های جمعیت، حفظ فرهنگ، زبان و طبیعت بکر منطقه را داراست.

وی افزود: ما با جدیت برای دستیابی به این عنوان تلاش می‌کنیم. بیاره دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی همچون درختان کهنسال با قدمت بیش از ۲۰۰ سال و یک سیستم آبیاری سنتی و کمیاب است که شانس قبولی پرونده آن را افزایش می‌دهد.

تاکنون ۳۲۰ روستا در سراسر جهان به عضویت این شبکه جهانی درآمده‌اند.

چیا قاسم با اشاره به اینکه "بیاره" تنها کاندیدای سطح عراق است، تأکید کرد: یکی از نیازهای اصلی برای توسعه منطقه و پذیرش در این شبکه، فراهم کردن خدمات بانکداری دیجیتال از جمله نصب دستگاه‌های خودپرداز (ATM) و پایانه‌های فروش (POS) در بازارها و فروشگاه‌هاست تا تسهیلات لازم برای گردشگران داخلی و خارجی فراهم شود.

مدیر گردشگری حلبجە در پایان خاطرنشان کرد که کسب این عنوان فراتر از یک جنبه معنوی است؛ چرا که باعث جذب سرمایه‌گذاران، بازسازی آثار باستانی، بهبود مراکز بهداشتی و قرار گرفتن "بیاره" در نقشه گردشگری جهانی می‌شود که مستقیماً بر شکوفایی اقتصادی منطقه تأثیرگذار خواهد بود.