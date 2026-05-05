۸۹ سال پس از فرمان کشتار درسیم؛ تداوم تلاشها برای آشکار شدن حقایق تاریخی
فعالان مدنی و احزاب سیاسی با برگزاری راهپیمایی، خواستار افشای ابعاد فاجعهی درسیم شدند
با هشتاد و نهمین سالگرد صدور فرمان عملیات نظامی در درسیم (شهر تونجلی کنونی)، فعالان مدنی و احزاب سیاسی با برگزاری راهپیمایی، خواستار افشای ابعاد این فاجعه و تعیین محل مزار «سید رضا» شدند.
به مناسبت هشتاد و نهمین سالگرد صدور فرمان عملیات نظامی علیه منطقهی درسیم که منجر به وقوع کشتار گسترده و نسلکشی شد، تجمعات و راهپیماییهای اعتراضی در این شهر برگزار گردید. در این مراسم که با حضور رؤسای مشترک «حزب دمکراسی و برابری خلقها» (DEM Party)، «حزب مناطق دمکراتیک» (DBP)، مسئولان نهادهای مدنی و جمع کثیری از شهروندان برگزار شد، شرکتکنندگان با صدور بیانیهای خواستار شفافسازی دربارهی این رویداد تاریخی شدند.
سخنرانان در این مراسم که پس از راهپیمایی در «خیابان هنر» برگزار شد، ضمن محکوم کردن این جنایت تاریخی، بر ضرورت افشای حقایق و مشخص شدن محل دفن «سید رضا»، رهبر قیام درسیم و ۶ تن از یارانش تأکید کردند. ، نمایندگان «دم پارتی» با ارائهی پیشنهادی به ریاست پارلمان ترکیه، خواهان تشکیل کمیتهی تحقیق برای بررسی ابعاد همهجانبهی این کشتار شدند. در این طرح پیشنهادی آمده است که دولت وقت ترکیه بهصورت برنامهریزیشده و سیستماتیک اقدام به حمله به این منطقه کرده است.
فرمان عملیات نظامی علیه درسیم در تاریخ ۴ مه ۱۹۳۷ (۱۴ اردیبهشت ۱۳۱۶) صادر شد. این عملیات که از ماههای تابستان همان سال آغاز گردید، تا پایان سال ۱۹۳۸ (۱۳۱۷) ادامه یافت. بر اساس اسناد تاریخی، در جریان این حملات هزاران نفر جان خود را از دست داده و هزاران نفر دیگر آواره یا تبعید شدند. «سید رضا» به همراه یارانش در پایان این قیام اعدام شدند و تا به امروز محل دقیق مزار آنها توسط دولت پنهان نگاه داشته شده است.