تهران به واشینگتن و ابوظبی هشدار داد

4 ساعت پیش

وزیر امور خارجه‌ی ایران با انتقاد از تحرکات نظامی در تنگه‌ی هرمز، «پروژه‌ی آزادی» ایالات متحده را طرحی شکست‌خورده توصیف کرد و خواستار هوشیاری کشورهای منطقه شد.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه‌ی ایران در پیامی در شبکه‌ی اجتماعی «ایکس» اعلام کرد که وقایع اخیر در تنگه‌ی هرمز ثابت می‌کند بحران‌های سیاسی هیچ‌گونه راهکار نظامی ندارند. وی با اشاره به پیشرفت گفتگوها با میانجیگری پاکستان، به ایالات متحده هشدار داد که مراقب باشد توسط طرف‌های دیگر به باتلاق تنش‌ها کشیده نشود. وزیر امور خارجه‌ی ایران همچنین خطاب به مقامات امارات متحده‌ی عربی بر ضرورت هوشیاری در قبال تحولات جاری تأکید کرد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که در تاریخ ۴ مه ۲۰۲۶ (۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵)، وزارت امور خارجه‌ی امارات حمله‌ی پهپادی به یکی از نفت‌کش‌های شرکت ملی نفت ابوظبی (ادنوک) در تنگه‌ی هرمز را محکوم کرد و آن را «اقدام تروریستی و راهزنی دریایی» نامید. دولت امارات مدعی است این حمله توسط دو پهپاد متعلق به سپاه پاسداران انجام شده و اگرچه تلفات جانی نداشته، اما تهدیدی مستقیم علیه امنیت انرژی جهانی و سلامت دریانوردی بین‌المللی محسوب می‌شود.

ابوظبی با تأکید بر اینکه این حملات نقض آشکار قطعنامه‌ی شماره‌ی ۲۸۱۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد است، از جامعه‌ی بین‌المللی خواست تا فشارهای خود را بر تهران برای توقف فوری این اقدامات افزایش دهند.

وزارت دفاع امارات مدعی شد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور موفق به انهدام سه موشک کروز شلیک‌شده از سوی ایران شده‌اند و موشک چهارم نیز در دریا سقوط کرده است. عباس عراقچی در پایان پیام خود، عملیات موسوم به «پروژه‌ی آزادی» را «پروژه‌ی بن‌بست» توصیف کرد.