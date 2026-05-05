سنتکام در بیانیه‌ای از آغاز عملیات وسیعی تحت عنوان «پروژه‌ی آزادی» خبر داد

فرماندهی مرکزی آمریکا با استقرار ناوهای جنگی و بیش از ۱۰۰ فروند جنگنده در منطقه‌ی راهبردی خلیج فارس، عملیات گسترده‌ای را برای تضمین امنیت کشتی‌های تجاری آغاز کرد.

فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا (CENTCOM) با انتشار بیانیه‌ای در شبکه‌ی اجتماعی «ایکس»، از آغاز عملیات وسیعی تحت عنوان «پروژه‌ی آزادی» خبر داد. بر اساس این گزارش، ناو هجومی آبی-خاکی «یو‌اس‌اس تریپولی» (USS Tripoli - LHA 7) در آب‌های دریای عرب مستقر شده است و افسران نیروی دریایی به‌صورت شبانه‌روزی هدایت عملیات‌های پروازی و نظارتی را بر عهده دارند.

سنتکام اعلام کرد که هدف اصلی این عملیات با مشارکت نیروهای دریایی و هوایی، مقابله با تهدیدات و تأمین امنیت مسیرهای تجارت بین‌المللی در تنگه‌ی راهبردی «هرمز» است. در این عملیات بیش از ۱۰۰ فروند جنگنده‌ی پیشرفته، از جمله اف-۱۶های مستقر در پایگاه‌های زمینی و ناوهای هواپیمابر، مشارکت دارند. مقامات نظامی آمریکا تأکید کرده‌اند که این تحرکات در چارچوب یک «عملیات دفاعی» برای حمایت از کشتی‌های تجاری در برابر هرگونه تعرض انجام می‌شود.

براد کوپر، فرمانده‌ی سنتکام در این باره اظهار داشت: «حمایت ما از این ماموریت دفاعی برای امنیت منطقه‌ای و اقتصاد جهانی ضروری است؛ ما به نظارت بر محاصره‌ی دریایی بنادر ایران که واشینگتن از هفته‌های گذشته اعمال کرده، ادامه می‌دهیم.» این عملیات از روز دوشنبه ۴ مه ۲۰۲۶ (۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵) به‌صورت رسمی آغاز شده است. پیش‌تر در تاریخ ۳ مه ۲۰۲۶ (۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵)، دونالد ترامپ اعلام کرده بود که کشورهای بی‌طرف برای نجات کشتی‌های گرفتار خود در تنگه‌ی هرمز، از آمریکا درخواست کمک کرده‌اند.