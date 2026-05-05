عبور کشتی تجاری آمریکایی از تنگهی هرمز تحت اسکورت نظامی
شرکت ترابری دریایی «مرسک» اعلام کرد کشتی حامل خودروی «اتحاد فرفاکس» با پرچم آمریکا، با موفقیت از تنگهی هرمز عبور کرده است.
کشتی «اتحاد فرفاکس» متعلق به شرکت مرسک، پس از سه ماه توقف و گرفتار شدن در منطقه، سرانجام روز دوشنبه ۴ مه ۲۰۲۶ (۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵) توانست با همراهی و حفاظت مستقیم نیروهای نظامی ایالات متحده، از تنگهی هرمز عبور کرده و از خلیج خارج شود. این اقدام در حالی صورت گرفت که پیشتر مقامات نظامی ایران اعلام کرده بودند از تردد کشتیهای آمریکایی بدون هماهنگی قبلی در این آبراه راهبردی جلوگیری خواهند کرد.
با این جابجایی، فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) از آغاز رسمی عملیات وسیعی تحت عنوان «پروژهی آزادی» خبر داد. در این عملیات راهبردی که با هدف بازگشایی مسیر برای کشتیهای متوقف شده طراحی شده است، یگانهای پرشماری شامل ۱۵ هزار نیروی نظامی و پوشش هوایی گسترده مشارکت دارند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز یکشنبه اعلام کرده بود که این کشور تلاشها برای آزادسازی کشتیهای گرفتار در تنگهی هرمز را آغاز میکند. وی این اقدام را یک «گام بشردوستانه» برای یاری رساندن به کشورهای بیطرف در سایهی تنشهای موجود میان آمریکا، اسرائیل و ایران توصیف کرد.