اربیل (کوردستان۲۴) ـ سهام اروپا و ایالات متحده امروز سه‌شنبه ۵ مه افزایش یافت، زیرا سرمایه‌گذاران در کنار عدم قطعیت در مورد آتش‌بس شکننده ایالات متحده و ایران، به ارزیابی درآمد شرکت‌ها در سه‌ماهه اول پرداختند.

قیمت نفت پس از تبادل آتش بین دو طرف، در حالی که برای کنترل تنگه هرمز، یک مسیر صادراتی حیاتی، رقابت می‌کردند، کاهش یافت.

شاخص‌های اصلی وال استریت با شروع معاملات در نیویورک افزایش یافتند و نزدک با افزایش سهام فناوری، رکورد جدیدی را ثبت کرد.

دیوید موریسون، تحلیلگر Trade Nation، گفت: «سهام ایالات متحده همچنان از فصل درآمد سه‌ماهه اول افزایش می‌یابد.»

او به نرخ رشد درآمد سالانه بیش از ۲۷ درصد اشاره کرد که اگر ادامه یابد، قوی‌ترین سه‌ماهه از زمان بهبود پس از کووید خواهد بود.

در اروپا، پاریس ۰.۷ درصد و فرانکفورت ۱.۴ درصد در معاملات بعد از ظهر افزایش یافتند.

شاخص FTSE 100 لندن با بازگشت معامله‌گران از تعطیلات بانکی بریتانیا بیش از یک درصد کاهش یافت.

این شاخص تحت تأثیر افت شدید قیمت سهام غول بانکی HSBC قرار گرفت که درآمد سه ماهه اول آن به دلیل آسیب دیدن سود ناشی از اتهام کلاهبرداری ۴۰۰ میلیون دلاری غافلگیرکننده و خطرات اقتصادی ناشی از بحران خاورمیانه، کمتر از حد انتظار بود.

بانک ایتالیایی UniCredit پس از گزارش افزایش شدید سود خالص سه ماهه اول، بیش از شش درصد در میلان جهش کرد.

دن کوتس‌ورث، رئیس بازارها، ای‌جی بل، گفت: «درآمد شرکت‌ها در سه ماهه اول تاکنون تا حد زیادی قوی بوده است که به حفظ سهام جهانی با وجود شرایط نامشخص کمک کرده است.»

با این حال، هر چه این وضعیت بدون هیچ نشانه‌ای از راه‌حل پایدار ادامه یابد، مثبت ماندن برای سرمایه‌گذاران دشوارتر خواهد بود.

کاهش قیمت نفت

شاخص بین‌المللی نفت برنت دریای شمال پس از افزایش شدید روز گذشته، حدود ۲.۷ درصد کاهش یافت و به حدود ۱۱۱ دلار در هر بشکه رسید.

قیمت نفت خام روز دوشنبه پس از آنکه ارتش ایالات متحده اعلام کرد شش قایق ایرانی را که کشتیرانی تجاری را تهدید می‌کردند، هدف قرار داده است و نیروهای آن موشک و پهپاد را دفع کردند، افزایش یافت.

در همین حال، امارات متحده عربی اعلام کرد که هدف حملات ایران، از جمله حمله به مرکز انرژی حیاتی فجیره قرار گرفته است.

جیم رید، مدیر عامل دویچه بانک، گفت: «نوسان بازار جهانی در این هفته با احتیاط آغاز شده است و حملات جدید در خلیج فارس، وضعیت آتش‌بس چهار هفته‌ای را زیر سوال برده است.»

نگرانی از فروپاشی آتش‌بس، بر سهام آسیا تأثیر گذاشت و شاخص‌های هنگ کنگ، سنگاپور، بمبئی، بانکوک، مانیل و ولینگتون همگی کاهش یافتند.

سیدنی نیز با افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا برای سومین جلسه متوالی، به دلیل افزایش قیمت انرژی، عقب‌نشینی کرد.

توکیو و شانگهای در تعطیلات بودند.

ارقام کلیدی حدود ساعت ۱۳:۳۰ به وقت گرینویچ:

نفت خام برنت دریای شمال: با ۲.۷ درصد کاهش به ۱۱۱.۳۷ دلار در هر بشکه رسید.

نفت وست تگزاس اینترمدیت: با ۳.۶ درصد کاهش به ۱۰۲.۵۹ دلار در هر بشکه رسید.

نیویورک - داو جونز: با ۰.۵ درصد افزایش به ۴۹,۱۸۶.۵۵ واحد رسید.

نیویورک -S&P ۵۰۰: با ۰.۶ درصد افزایش به ۷۲۴۵.۶۶ واحد رسید.

نیویورک - نزدک کامپوزیت: با ۰.۸ درصد افزایش به ۲۵,۲۶۰.۰۹ واحد رسید.

لندن – FTSE ۱۰۰: با ۱.۴ درصد کاهش به ۱۰,۲۱۸.۸۵ واحد رسید.

پاریس - CAC ۴۰: با ۰.۷ درصد افزایش به ۸۰۳۴.۴۰ واحد رسید.

فرانکفورت –DAX : با ۱.۴ درصد افزایش به ۲۴۳۲۵.۰۶ واحد رسید.

هنگ کنگ - هنگ کنگ شاخص سنگ: با ۰.۸ درصد کاهش به ۲۵,۸۹۸.۶۱ بسته شد.

توکیو - نیکی ۲۲۵: به دلیل تعطیلات بسته است

شانگهای - کامپوزیت: به دلیل تعطیلات بسته است

دلار/ین: افزایش به ۱۵۷.۷۳ ین از ۱۵۷.۰۸ ین در روز دوشنبه

یورو/دلار: افزایش به ۱.۱۷۰۳ دلار از ۱.۱۷۰۱ دلار

پوند/دلار: افزایش به ۱.۳۵۵۰ دلار از ۱.۳۵۳۸ دلار

یورو/پوند: کاهش به ۸۶.۳۵ پنس از ۸۶.۴۱ پنس

ای‌اف‌پی/ب.ن