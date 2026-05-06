قیمت نفت سقوط کرد و سهام با امید به صلح خاورمیانه افزایش یافت

3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) ـ قیمت جهانی نفت امروز چهارشنبه ۶ مه، کاهش یافت و بازارهای سهام با امیدهای تازه برای پایان جنگ ایران افزایش یافتند.

خبرگزاری آمریکایی Axios به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد که واشینگتن معتقد است که به دستیابی به توافق با ایران برای بازگشایی تنگه کلیدی هرمز و پایان دادن به درگیری نزدیک است.

قیمت نفت برنت دریای شمال، معیار بین‌المللی نفت، تقریباً 11 درصد کاهش یافت و به زیر 100 دلار در هر بشکه رسید.

قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت، قرارداد اصلی ایالات متحده، بیش از 12 درصد کاهش یافت و به زیر 90 دلار در هر بشکه رسید.

قیمت گاز اروپا 11 درصد کاهش یافت.

این امر باعث افزایش سهام شد، به طوری که شاخص FTSE 100 لندن در نزدیکی ظهر 2.3 درصد افزایش یافت.

در منطقه یورو، بازارهای پاریس و فرانکفورت حدود سه درصد افزایش یافتند.

نیل ویلسون، استراتژیست سرمایه‌گذار ساکسو یوکی، خاطرنشان کرد: «اخبار (آکسیوس) خوش‌بینی تازه‌ای را برانگیخته است که ما در مسیر درستی برای بازارهای جهانی انرژی حرکت می‌کنیم، که از یک حرکت گسترده ریسک‌پذیر حمایت می‌کند. بازده اوراق قرضه به همراه دلار آمریکا کاهش یافت، زیرا با پایان سریع‌تر درگیری که برای مقابله با خطر تورم بازار حیاتی است، احساسات ریسک‌پذیری افزایش یافت.»

به گفته آکسیوس، دو طرف به توافق بر سر «یادداشت تفاهم یک صفحه‌ای برای پایان دادن به جنگ و تعیین چارچوبی برای مذاکرات هسته‌ای دقیق‌تر» نزدیک شده‌اند.

این توافق شامل تعهد ایران به توقف غنی‌سازی هسته‌ای و موافقت ایالات متحده با آزادسازی میلیاردها دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران خواهد بود.

طبق گزارش‌ها، واشینگتن در ۴۸ ساعت آینده منتظر پاسخ تهران در مورد چندین نکته کلیدی است.

آکسیوس گفت: «هنوز هیچ چیز توافق نشده است، اما منابع گفتند که این نزدیکترین تمایل طرفین از زمان شروع جنگ به توافق بوده است.»

امروز چهارشنبه، شاخص سهام کاسپی سئول با بیش از پنج درصد افزایش، برای اولین بار از مرز ۷۰۰۰ واحد گذشت.

این افزایش به دنبال افزایش چشمگیر سهام سامسونگ رخ داد که به لطف تقاضای زیاد برای تراشه‌های هوش مصنوعی، با ۱۴.۴ درصد افزایش، به ارزش بازاری بالای ۱ تریلیون دلار رسید.

سامسونگ پس از TSMC تایوان، دومین شرکت آسیایی است که به این رقم رسیده است. سهام سامسونگ در طول سال گذشته حدود ۳۰۰ درصد افزایش یافته است، زیرا رونق هوش مصنوعی، رشد کره جنوبی را تقویت می‌کند.

ارزش ین در برابر دلار افزایش یافت، که تصور می‌شود مداخله مقامات ژاپنی برای حمایت از ارز در حال سقوط بوده است.

ارقام کلیدی حدود ساعت 11:00 به وقت گرینویچ:

نفت خام برنت دریای شمال: با 10.8 درصد کاهش به 98.04 دلار در هر بشکه رسید.

نفت وست تگزاس اینترمدیت: با 12.5 درصد کاهش به 89.51 دلار در هر بشکه رسید.

لندن – FTSE 100 با: 2.3 درصد افزایش به 10451.08 واحد رسید.

پاریس - CAC 40: با 3.1 درصد افزایش به 8309.06 واحد رسید.

فرانکفورت - DAX: با 2.9درصد افزایش به 25111.11 واحد رسید.

هنگ کنگ - شاخص هانگ سنگ: با 1.2 درصد افزایش به 26213.78 واحد (بسته) رسید.

شانگهای - کامپوزیت: با 1.2 درصد افزایش به 4160.17 واحد (بسته) رسید.

نیویورک - داو جونز: با 0.7 درصد افزایش به 49298.25 واحد (بستن) رسید.

توکیو - شاخص نیکی ۲۲۵: در تعطیلات بود.

دلار/ین: کاهش به ۱۵۵.۷۲ ین از ۱۵۷.۸۵ ین در روز سه‌شنبه.

یورو/دلار: افزایش به ۱.۱۷۹۲ دلار از ۱.۱۶۹۶ دلار.

پوند/دلار: افزایش به ۱.۳۶۳۷ دلار از ۱.۳۵۴۴ دلار.

یورو/پوند: افزایش به ۸۶.۴۶ پنس از ۸۶.۳۶ پنس.

ای‌اف‌پی/ب.ن