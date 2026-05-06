نیروی دریایی سپاه پاسداران از پایبندی مالکان کشتی‌ها و خدمه‌ی آن‌ها به دستورالعمل‌های ابلاغی ایران قدردانی کرد

5 ساعت پیش

نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد تأمین امنیت تردد در تنگه‌ی هرمز به پایان تهدیدهای نظامی ایالات متحده و اجرای پروتکل‌های جدید در منطقه بستگی دارد.

رسانه‌های رسمی ایران روز چهارشنبه ۶ مه ۲۰۲۶ (۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵)، به نقل از نیروی دریایی سپاه پاسداران گزارش دادند که امنیت کشتیرانی در تنگه‌ی هرمز مستقیماً با حذف تهدیدهای نظامی آمریکا در منطقه گره خورده است.

بر اساس این گزارش، تدابیر جدیدی برای تردد دریایی در نظر گرفته شده است، اما جزئیات دقیقی از ماهیت این اقدامات منتشر نشده است. تهران تأکید دارد که امنیت این آبراه راهبردی تنها از طریق پایبندی به قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران تضمین خواهد شد.

نیروی دریایی سپاه پاسداران همچنین از مالکان کشتی‌ها و خدمه‌ی آن‌ها که در زمان عبور از تنگه‌ی هرمز به دستورالعمل‌های ابلاغی ایران پایبند بوده‌اند، قدردانی کرد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها در منطقه به اوج خود رسیده و تنگه‌ی هرمز همچنان کانون اصلی تقابل میان تهران و واشینگتن است؛ وضعیتی که تأثیری مستقیم بر بازارهای جهانی انرژی داشته است.

هم‌زمان با این مواضع، وب‌سایت «اکسیوس» فاش کرد که کاخ سفید و تهران در آستانه‌ی دستیابی به یک تفاهم تاریخی هستند و یادداشتی ۱۴ ماده‌ای به‌عنوان نقشه‌ی راه جدید دیپلماتیک آماده شده است. بر اساس این تفاهم‌نامه، ایالات متحده متعهد به آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده‌ی ایران و لغو تحریم بندرها ظرف مدت یک ماه خواهد بود. در مقابل، تهران با ارسال اورانیوم غنی‌شده‌ی خود به خارج از کشور و ارائه‌ی تضمین‌هایی مبنی بر عدم دستیابی به سلاح هسته‌ای موافقت کرده است.

در همین راستا، خبرگزاری ایسنا به نقل از سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی ایران اعلام کرد که تهران به‌طور رسمی پیشنهادی از سوی ایالات متحده آمریکا دریافت کرده است که هدف آن پایان دادن به مناقشات نظامی دو ماه اخیر در منطقه است.