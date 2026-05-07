3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) ـ وزارت نفت عراق، اتهامات آمریکا علیه معاون وزیر خود را که ایالات متحده او را به دلیل حمایت ادعایی از ایران تحریم کرده است، رد کرد. این در حالی است که واشینگتن فشار بر بغداد را برای قطع رابطه با گروه‌های مرتبط با ایران افزایش می‌دهد.

وزارت امور خارجه ایالات متحده، روز پنجشنبه تحریم‌هایی را علیه علی معارج البهادلی اعلام کرد و گفت که او «موقعیت دولتی خود را برای سوءاستفاده از نفت عراق به نفع رژیم ایران و گروه‌های تروریستی نیابتی آن به کار گرفته است.»

وزارت امور خارجه آمریکا، او را به مخلوط کردن متقلبانه نفت عراق و ایران به عنوان بخشی از طرحی برای کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌ها متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری دولتی INA، وزارت نفت عراق اواخر پنجشنبه اعلام کرد که «اتهامات» علیه البهادلی را «رد می‌کند» و بر «اهمیت شفافیت در رسیدگی به همه اتهامات بر اساس شواهد و حقایق» تأکید کرد.

این وزارتخانه اعلام کرد که برای بررسی این موضوع آمادگی دارد، اما افزود که «عملیات صادرات نفت خام، بازاریابی، بارگیری در نفتکش‌ها و رویه‌های مرتبط» بخشی از وظیفه البهادلی نیست.

پس از آنکه نهادهای تحت مدیریت یک تاجر عراقی سال گذشته به دلیل همین اتهامات تحریم شدند، شرکت بازاریابی نفت دولتی عراق SOMO، هرگونه عملیات اختلاط نفت در بنادر یا آب‌های سرزمینی این کشور برای کمک به ایران را تکذیب کرد.

ایالات متحده تحریم‌های یکجانبه‌ای علیه نفت ایران اعمال کرده و به دنبال مجازات هر کشور یا شرکتی است که آن را خریداری کند.

ایران، از زمان حمله آمریکا در سال ۲۰۰۳ و سرنگونی صدام حسین، روابط نزدیکی با بسیاری از بازیگران کلیدی در عراق داشته است.

واشینگتن که نفوذ عمده‌ای در عراق دارد، فشار بر دولت عراق را برای خلع سلاح گروه‌های مسلح تحت حمایت تهران که ایالات متحده آنها را به عنوان سازمان‌های تروریستی می‌شناسد، افزایش داده است.

به گفته یک مقام آمریکایی، از زمان حمله ایالات متحده و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه، این گروه‌ها تا زمان اعلام آتش‌بس بیش از ۶۰۰ بار به مراکز ایالات متحده در عراق حمله کرده‌اند.

ای‌اف‌پی/ب.ن