اربیل (کوردستان۲۴) ـ فرماندهی مرکزی ارتش ایران، ایالات متحده را با حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز به نقض آتش‌بس در جنگ خاورمیانه متهم کرد و گفت که آنها در تلافی به نیروهای آمریکایی حمله کرده‌اند.

قرارگاه خاتم الانبیا در بیانیه‌ای که تلویزیون دولتی منتشر کرد، اعلام کرد که آمریکا «یک نفتکش ایرانی را که از آب‌های ساحلی ایران در منطقه جاسک به سمت تنگه هرمز در حرکت بود و همچنین یک کشتی دیگر را که در حال ورود به تنگه هرمز در مقابل بندر فجیره امارات متحده عربی بود، هدف قرار داد.» این قرارگاه آمریکا را به انجام حملاتی در جاهای دیگر در جنوب «با همکاری برخی از کشورهای منطقه» متهم کرد.

این بیانیه افزود که نیروهای ایرانی «بلافاصله و در تلافی، به کشتی‌های نظامی آمریکایی حمله کردند.»

ای‌اف‌پی/ب.ن