اسرائیل از انهدام چندین انبار مهمات حزب‌الله خبر داد

4 ساعت پیش

نیروهای دفاعی اسرائیل از انهدام چندین انبار مهمات و زیرساخت نظامی متعلق به حزب‌الله در پی حملات هوایی گسترده طی ۲۴ ساعت گذشته خبر دادند.

ارتش اسرائیل روز چهارشنبه ۶ مه ۲۰۲۶ (۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵) اعلام کرد که نیروی هوایی این کشور در هماهنگی با تیپ ۲۲۶، حدود ۲۵ هدف مختلف متعلق به سازمان حزب‌الله را در خاک لبنان درهم کوبیده است.

طبق بیانیه‌ی رسمی، این حملات ساختمان‌های نظامی را هدف قرار داده‌اند که برای مقاصد جنگی و عملیاتی استفاده می‌شدند.

ارتش اسرائیل تأکید کرد که این مکان‌ها دقیقاً زمانی هدف قرار گرفتند که نیروهای حزب‌الله در حال برنامه‌ریزی و اجرای حملات بودند که منجر به کشته شدن تعدادی از اعضای این گروه شد. همچنین چندین انبار تسلیحات و زیرساخت‌های راهبردی حزب‌الله در این عملیات به‌طور کامل ویران شده است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که سیستم‌های پدافند هوایی اسرائیل طی شب گذشته با یک هدف پروازی مشکوک مقابله و آن را منهدم کرده‌اند.

از سوی دیگر، حزب‌الله طی ساعت‌های گذشته با چندین موشک، پهپاد انتحاری و گلوله‌ی هاون به مواضع سربازان اسرائیلی حمله کرده است، اما ارتش اسرائیل اطمینان داد که این حملات هیچ‌گونه تلفات جانی در پی نداشته است.