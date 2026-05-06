دونالد ترامپ: احتمال توافق با ایران در هفتهی آینده وجود دارد
رئیس جمهور آمریکا نسبت به پیامدهای شکست مذاکرات هشدار داد
رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد شانس بسیار خوبی برای پایان دادن به درگیریها با ایران از طریق یک توافق جدید فراهم شده است، اما نسبت به پیامدهای شکست مذاکرات هشدار داد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه ۶ مه ۲۰۲۶ (۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵)، در گفتگو با شبکهی «PBS» فاش کرد که واشینگتن به توافقی نزدیک با تهران دست یافته است که احتمالاً پیش از سفر هفتهی آیندهی او به چین به امضا خواهد رسید. طبق گفتههای دونالد ترامپ، این توافق شامل شرایط سختگیرانهای است؛ از جمله انتقال اورانیوم غنیشدهی ایران به خاک آمریکا و توقف بخش بزرگی از برنامهی هستهای تهران.
دونالد ترامپ در این مصاحبه اظهار داشت: «پیش از این نیز احساس میکردم توافق نزدیک است، اکنون باید منتظر بمانیم و ببینیم چه رخ خواهد داد.» وی با این حال هشدار داد: «اگر این جنگ به پایان نرسد، ما به گزینهی بمباران ایران بازخواهیم گشت.»
همزمان، رئیسجمهور آمریکا در حساب کاربری خود در شبکهی اجتماعی «تروث» پیامی منتشر کرد و نوشت: «اگر ایران با شرایط مورد توافق موافقت کند، عملیات "خشم حماسی" پایان خواهد یافت.» وی تصریح کرد که با اجرای این توافق، محاصرهی تنگهی هرمز لغو خواهد شد و این آبراه راهبردی بهروی تمامی کشورها و حتی خود ایران باز میشود.