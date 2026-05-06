منابع خبری از آغاز مذاکرات راهبردی جهت حل پرونده‌های مورد اختلاف خبر می‌دهند

شبکه‌ی خبری «سی‌ان‌ان» روز چهارشنبه ۶ مه ۲۰۲۶ (۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵) به نقل از منابع آگاه گزارش داد که طرحی کوتاه‌مدت برای پایان دادن به درگیری‌ها پیشنهاد شده است که شامل یک دوره‌ی ۳۰ روزه‌ی مذاکرات متمرکز خواهد بود.

این مذاکرات موضوعات کلیدی از جمله پرونده‌ی هسته‌ای، آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده‌ی ایران و تنظیم ترتیبات امنیتی در تنگه‌ی هرمز را در بر می‌گیرد. بر اساس این پیشنهاد، ایران متعهد به توقف غنی‌سازی اورانیوم برای مدت بیش از ۱۰ سال خواهد بود.

همزمان، خبرگزاری «ایسنا» به نقل از سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی ایران تأیید کرد که تهران پیشنهاد رسمی ایالات متحده را دریافت کرده و در حال بررسی آن است. قرار است پاسخ نهایی ایران از طریق دولت پاکستان، که حافظ منافع و میانجی این بحران است، ارسال شود.

وبسایت «آکسیوس» نیز فاش کرد که کاخ سفید و تهران در آستانه‌ی یک لایحه‌ی تفاهم ۱۴ ماده‌ای هستند که شامل رفع تحریم بنادر ایران در مقابل خروج اورانیوم غنی‌شده از این کشور است. انتشار این اخبار بلافاصله باعث سقوط ۷ درصدی قیمت جهانی نفت شد؛ با این حال، واشینگتن ۴۸ ساعت مهلت برای پاسخ نهایی تهران تعیین کرده است.