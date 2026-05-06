آمادگی ارتش اسرائیل برای تمامی سناریوها همزمان با پیشرفت مذاکرات دیپلماتیک
نتانیاهو به ارتش اسرائیل دستور آمادهباش کامل داده است
علیرغم گزارشها مبنی بر نزدیکی توافق میان ایران و آمریکا، نخستوزیر اسرائیل به ارتش این کشور دستور داده است تا برای مقابله با هرگونه تغییر وضعیت در حالت آمادهباش کامل باقی بمانند.
به گزارش وبسایت «آکسیوس» در روز چهارشنبه ۶ مه ۲۰۲۶ (۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵)، دولت اسرائیل از جزئیات توافق احتمالی میان واشینگتن و تهران غافلگیر نشده است. «بنیامین نتانیاهو»، نخستوزیر اسرائیل، به طور روزانه با «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده در تماس است و تیمهای مشورتی دو طرف هماهنگی نزدیکی در خصوص پروندهی ایران دارند.
منابع اسرائیلی تأکید کردهاند که تلآویو به دلیل مواضع سختگیرانهی ترامپ در قبال برنامهی هستهای تهران، به رویکرد واشینگتن اعتماد دارد.
ترامپ در گفتگو با شبکهی «پیبیاس» اعلام کرده است که احتمالاً پیش از سفر هفتهی آیندهی خود به چین، توافق با ایران امضا خواهد شد.
با این حال، نتانیاهو به ارتش اسرائیل ابلاغ کرده است که برای تمامی سناریوها، از جمله ازسرگیری احتمالی درگیریها در صورت شکست مذاکرات، آمادگی داشته باشند.
طبق گزارشها، واشینگتن تأکید کرده است که شکست در این تلاش دیپلماتیک منجر به آغاز دوبارهی حملات نظامی گسترده خواهد شد.