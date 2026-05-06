گزارش واشینگتن پست از ابعاد خسارات نظامی آمریکا در نبرد با ایران
دستکم ۲۲۸ مرکز و تجهیزات نظامی آمریکا بر اثر حملات هوایی ایران ویران شدهاند
تحلیل دادههای ماهوارهای نشان میدهد که میزان خسارات وارده به پایگاهها و تجهیزات نظامی ایالات متحده در منطقهی خاورمیانه، بسیار فراتر از آمارهای رسمی اعلام شده توسط پنتاگون است.
روزنامهی «واشینگتن پست» روز چهارشنبه ۶ مه ۲۰۲۶ (۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵) در گزارشی تحلیلی فاش کرد که از زمان آغاز درگیریها در ۲۸ فوریه (۹ اسفند ۱۴۰۴) تاکنون، دستکم ۲۲۸ مرکز و تجهیزات نظامی آمریکا بر اثر حملات هوایی ایران ویران شدهاند. این خسارات شامل آشیانهی هواپیماها، پادگانها، مخازن سوخت، سامانههای راداری و پدافندی از جمله «پاتریوت» و «تاد» است.
بر اساس این گزارش، بیشترین آسیبها به مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین و سه پایگاه در کویت وارد شده است.
این روزنامه با بررسی تصاویر ماهوارهای شرکتهای «پلنت» و «کوپرنیکوس»، صحت ادعاهای رسانههای ایران در خصوص ابعاد تخریبها را تا حد زیادی تأیید کرده است. گزارشها حاکی از کشته شدن ۷ سرباز آمریکایی (۶ نفر در کویت و ۱ نفر در عربستان) و مجروح شدن بیش از ۴۰۰ تن دیگر است.
کارشناسان نظامی به واشینگتن پست گفتهاند که ارتش آمریکا توانمندیهای پهپادی و اطلاعاتی ایران را دستکم گرفته بود. در حال حاضر، فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) میان دو گزینهی دشوار قرار دارد: عقبنشینی به نقاط امنتر که منجر به کاهش نفوذ راهبردی میشود، یا ماندن در پایگاههای فعلی و پذیرش خطر تلفات بیشتر.