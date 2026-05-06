رئیس مجلس ایران واشینگتن را به تلاش برای فروپاشی داخلی از طریق فشار مالی متهم کرد
هشدار قالیباف دربارهی «جنگ اقتصادی» و سیگنالهای مثبت ترامپ برای توافق
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران روز چهارشنبه ۶ مه ۲۰۲۶ (۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵)، در اظهاراتی رسانهای اعلام کرد که ایالات متحدهی آمریکا با بهرهگیری از ابزار تحریم و ایجاد بحرانهای معیشتی، یک جنگ راهبردی را با هدف تضعیف و فروپاشی ایران از درون آغاز کرده است.
رئیس مجلس ایران با اشاره به اینکه مردم ایران هزینهی اصلی تصمیمات نادرست آمریکا را میپردازند، بر ضرورت همکاری داخلی برای عبور از این مرحله تأکید کرد. محمدباقر قالیباف گفت که دشمن بر فشارهای اقتصادی متمرکز شده و نشانههای آن را در اقدامات اخیر آمریکا در تنگهی هرمز و محاصرهی دریایی مشاهده میکند که هدف آن، وادار کردن تهران به تسلیم است.
در جبههی مقابل، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا با لحنی متفاوت ظاهر شد. او اعلام کرد که احتمالاً نیازی به اعزام فرستادگان ویژهی خود، استیو ویتکوف و جرد کوشنر، برای مذاکره با تهران نخواهد بود. دونالد ترامپ با ابراز خوشبینی به روند جاری گفت: «فکر میکنم میتوانیم کارها را از همینجا پیش ببریم و شاید تنها برای امضای توافق نهایی در مکانی دیدار کنیم.»
این سخنان پس از آن مطرح شد که رئیسجمهور آمریکا دستور توقف «پروژهی آزادی» (عملیات نظامی برای اسکورت کشتیها در تنگهی هرمز) را صادر کرد؛ اقدامی که از سوی ناظران به عنوان نشانهای از پیشرفت در مذاکرات با ایران تعبیر شده است. همزمان، نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران نیز اعلام کرد با رفع تهدیدها، تردد کشتیها در تنگهی هرمز به حالت عادی و پایدار بازگشته است.