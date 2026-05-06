فراکسیون پارت دموکرات کوردستان از سرگیری فعالیت‌های قانونی و نظارتی خود در مجلس نمایندگان را اعلام کرد

1 ساعت پیش

فراکسیون پارت دموکرات کوردستان پس از تفاهم‌های سیاسی مثبت با بغداد، از سرگیری فعالیت‌های قانونی و نظارتی خود در مجلس نمایندگان را اعلام کرد.

فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در پارلمان عراق، با صدور بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که بر اساس اعتماد ملی مردم کوردستان، فعالیت‌های خود را در فرایند قانون‌گذاری و نظارت از سر می‌گیرد.

در این بیانیه تأکید شده است که حضور این فراکسیون همواره ابزاری برای دفاع از حقوق قانونی تمامی شهروندان عراق و به‌ویژه حقوق حقه‌ی مردم کوردستان و تثبیت پایه‌های مشارکت واقعی در اداره‌ی دولت بوده است.

این تصمیم پس از شکل‌گیری تفاهم‌های مثبت میان نیروهای سیاسی اتخاذ شده است. بیانیه‌ی مذکور به سفر نخست‌وزیر مأمور تشکیل کابینه و هیئت عالی چارچوب هماهنگی به اقلیم کوردستان و گفتگو با رهبری سیاسی پارت دموکرات کوردستان اشاره کرده است.

همچنین اعزام هیئت مذاکره‌کننده‌ی پارت دموکرات کوردستان به بغداد جهت دستیابی به راهکارهای ریشه‌ای، نقش مهمی در این تصمیم داشته است.

فراکسیون پارت دموکرات کوردستان تأکید کرد که بازگشت به پارلمان از منظر مسئولیت‌های قانونی و ملی صورت گرفته است تا از نزدیک بر اجرای توافق‌نامه‌ها و تفاهم‌های مربوط به تأمین حقوق قانونی، مالی و اداری اقلیم کوردستان نظارت شود.

این فراکسیون بار دیگر تعهد خود را به صیانت از حقوق تمامی شهروندان و مطالبات ملت کوردستان در سنگر اول دفاع از قانون اساسی اعلام داشت.