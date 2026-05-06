مأموریت نظامی مشترک پاریس و لندن برای امنیت دریانوردی در تنگهی هرمز
امانوئل مکرون از اعزام ناو هواپیمابر «شارل دوگل» به منطقه خبر داد
امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه روز چهارشنبه ۶ مه ۲۰۲۶ (۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵)، در تماسی تلفنی با مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، خواستار پایان دادن به محاصرهی تنگهی هرمز شد. او اعلام کرد که فرانسه و بریتانیا یک مأموریت بینالمللی مشترک را برای حفاظت از آزادی دریانوردی آغاز میکنند.
رئیسجمهور فرانسه در حساب کاربری خود در شبکهی اجتماعی «ایکس» (توییتر سابق)، ضمن ابراز نگرانی عمیق از گسترش تنشها، حملات صورتگرفته به زیرساختهای غیرنظامی امارات متحدهی عربی و کشتیهای تجاری را بهشدت محکوم کرد. امانوئل مکرون تأکید کرد که تمامی طرفها باید بدون پیششرط به سیستم آزادی دریانوردی بازگردند.
وی فاش کرد که پاریس و لندن مأموریتی فراملی را برای بازگرداندن اعتماد به شرکتهای کشتیرانی و بیمه سازماندهی کردهاند که استقرار ناو هواپیمابر «شارل دوگل» در منطقه نیز در همین راستا خواهد بود.
مکرون تصریح کرد که این نیرو ماهیتی مستقل از طرفهای درگیر در جنگ داشته و تنها وظیفهی تأمین امنیت تردد آزاد را بر عهده دارد.
امانوئل مکرون در بخش دیگری از پیام خود، از رئیسجمهور ایران خواست تا از فرصت پیشآمده برای آرامسازی اوضاع استفاده کند. وی همچنین اعلام کرد که برای بررسی این موضوع با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا گفتگو خواهد کرد.
رئیسجمهور فرانسه معتقد است ثبات در تنگهی هرمز میتواند به پیشرفت مذاکرات هستهای و موشکی کمک کند و تأکید کرد که نقشآفرینی اروپاییها در لغو تحریمهای ایران، مستقیماً به مواضع و اقدامات تهران در این بحران بستگی دارد.