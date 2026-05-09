گزارش سی‌ان‌ان از کارشکنی «جبهه‌ی پایداری» در مسیر دیپلماسی مانع ادامه‌ی گفتگو با آمریکا شده است

گزارش تازه‌ی شبکه‌ی خبری «سی‌ان‌ان» فاش کرد که جریانات تندرو در داخل ایران به‌صورت سازمان‌یافته مانع از شکل‌گیری هرگونه فرصت برای توافق با ایالات متحده‌ی آمریکا می‌شوند.

بر اساس این گزارش، این جریان که تحت عنوان «جبهه‌ی پایداری» شناخته می‌شود، با بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای، نفوذ در پارلمان و بسیج نیروهای خیابانی، فشار حداکثری را برای مخالفت با هرگونه گفت‌وگو با واشینگتن اعمال می‌کند.

اعضای این گروه که خود را «پاسداران انقلاب ۱۹۷۹» می‌نامند، معتقدند هرگونه توافق با آمریکا به منزله‌ی تسلیم محض است و منافع تهران تنها از طریق شکست دیپلماتیک و میدانی واشینگتن تأمین خواهد شد.

تحلیلگران سیاسی بر این باورند که این منازعات داخلی پس از درگذشت علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در مراحل آغازین تنش‌ها، شدت بی‌سابقه‌ای یافته است. این وضعیت باعث شده تا مقامات ارشد آمریکایی، از جمله دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، رهبری جدید ایران را «متزلزل و گسسته» توصیف کنند.

در جبهه‌ی دیپلماتیک، واشینگتن همچنان در انتظار دریافت پاسخ رسمی تهران به آخرین پیشنهادهای ارائه‌شده جهت پایان دادن به جنگی است که بیش از دو ماه از آغاز آن می‌گذرد. این پیشنهادها علاوه بر مسائل نظامی، پرونده‌ی هسته‌ای را نیز شامل می‌شود. علی‌رغم پیش‌بینی دونالد ترامپ و مارکو روبیو مبنی بر دریافت پاسخ در کوتاه‌ترین زمان ممکن، تاکنون هیچ نشانه‌ی ملموسی از پیشرفت در روند مذاکرات مشاهده نشده است.