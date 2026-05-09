افشای نقش پایگاه‌های مخفی در پشتیبانی از عملیات‌های هوایی علیه ایران و ابهام در مورد حملات اخیر به نیروهای عراقی

روزنامه‌ی آمریکایی «وال‌استریت ژورنال» در گزارشی جنجالی مدعی شد که اسرائیل یک پایگاه نظامی مخفیانه در عمق مناطق بیابانی عراق ایجاد کرده است. هدف از تأسیس این مرکز، پشتیبانی از عملیات‌های نظامی عنوان شده است که از تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) علیه ایران آغاز شده است.

این گزارش که بر پایه‌ی اظهارات مقامات آگاه آمریکایی تنظیم شده، تأکید می‌کند که اسرائیل از این پایگاه برای تسهیل حملات هوایی علیه اهداف ایرانی بهره می‌برد. همچنین گزارش شده است که در چندین نوبت، نیروهای اسرائیلی به سمت واحدهای نظامی عراقی که به حریم این پایگاه نزدیک شده بودند، آتش گشوده‌اند. در یکی از این موارد در تاریخ ۴ مارس ۲۰۲۶ (۱۳ اسفند ۱۴۰۴)، گزارش‌های ضدونقیضی از عملیات هلی‌برن در مناطق بیابانی بین کربلا و نجف منتشر شد که منجر به کشته شدن یک سرباز عراقی و مجروح شدن دو تن دیگر گردید.

در حالی که برخی محافل امنیتی و نمایندگان پارلمان عراق، نیروهای آمریکایی را مسئول این حملات هوایی می‌دانستند، فرماندهی عملیات مشترک عراق در بیانیه‌ی رسمی خود بدون متهم کردن طرفی خاص، از ذکر جزئیات مربوط به مداخله‌ی هوایی خودداری کرد.

منطقه‌ی مذکور به دلیل دارا بودن عوارض جغرافیایی دشوار و دره‌های عمیقی همچون «وادی ابیض»، «وادی فیاضیه» و «وادی هباریه»، بستری مناسب برای فعالیت‌های مخفیانه‌ی نظامی فراهم کرده است.