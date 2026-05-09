افزایش شمار قربانیان حملهی انتحاری در پاکستان به ۱۲ کشته
انفجار خودروی بمبگذاری شده در ایالت خیبر پختونخوا منجر به تخریب کامل پاسگاه پلیس و آغاز درگیریهای مسلحانه شد
در پی یک حملهی انتحاری خونین به پاسگاه پلیس در ایالت «خیبر پختونخوا» واقع در شمال غربی پاکستان، شمار قربانیان به ۱۲ کشته و ۸ زخمی افزایش یافت. پلیس پاکستان روز یکشنبه ۱۰ مه ۲۰۲۶ (۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵) اعلام کرد که این حمله اواخر وقت شنبه در منطقهی «بنو» در نزدیکی مرز افغانستان بهوقوع پیوسته است.
گزارشهای میدانی حاکی از آن است که فرد مهاجم، خودروی مملو از مواد منفجره را به ساختمان پاسگاه کوبیده است. شدت انفجار به حدی بود که سازهی پاسگاه بهطور کامل فروریخت و چندین نفر زیر آوار گرفتار شدند. منابع امنیتی تأیید کردند که بلافاصله پس از انفجار، درگیری مسلحانهای میان مهاجمان و نیروهای امنیتی آغاز شد که بیش از دو ساعت به طول انجامید. در این حمله، تروریستها علاوه بر سلاحهای خودکار، از پهپادهای تهاجمی نیز استفاده کردهاند.
مقامات امدادی با اعلام وضعیت اضطراری در تمامی بیمارستانهای منطقه، از وخامت حال برخی مجروحان و احتمال افزایش تلفات خبر دادهاند. اگرچه تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته است، اما تحلیلگران امنیتی انگشت اتهام را به سمت «تحریک طالبان پاکستان» (TTP) یا گروههای همپیمان آن نشانه میروند؛ چرا که حملات علیه نیروهای امنیتی در مناطق مرزی طی هفتههای اخیر بهشدت افزایش یافته است.