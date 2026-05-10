حزبالله لبنان با ۲۲ عملیات نظامی مواضع اسرائیل را هدف قرار داد
اسرائیل و حزبالله یکدیگر را به نقض آتشبس متهم میکنند
مقاومت اسلامی لبنان در واکنش به نقض توافق آتشبس، سلسله عملیاتهای گستردهای را علیه ارتش اسرائیل انجام داد که منجر به زخمی شدن چندین نظامی اسرائیلی شد.
حزبالله لبنان با انتشار خلاصهای از عملیاتهای نظامی خود، از هدف قرار دادن زنجیرهای از پایگاههای ارتش اسرائیل با استفاده از انواع سلاحهای پیشرفته خبر داد. طبق بیانیهی رسمی این گروه، این حملات در روز شنبه ۷ دسامبر ۲۰۲۴ (۱۷ آذر ۱۴۰۳) با هدف مقابله با تجاوزات مکرر انجام شده است.
حزبالله در بیانیهی خود اعلام کرد که این اقدامات در راستای دفاع از خاک لبنان و مردم این کشور صورت گرفته است. در این اطلاعیه آمده است که ارتش اسرائیل بارها توافق آتشبس را از طریق حمله به غیرنظامیان و تخریب منازل و روستاهای جنوب لبنان نقض کرده است. حزبالله تأکید کرد که این حملات، حق مشروع برای دفاع از سرزمین و پاسخی به تجاوزات اسرائیل است که از مرزهای تعیینشده فراتر رفتهاند. همچنین اشاره شده که این عملیاتها کمترین وظیفه برای بازداشتن دشمن از دستیابی به اهداف خطرناک علیه دولت و ملت لبنان محسوب میشود.
در مقابل، ارتش اسرائیل اعتراف کرد که در پی حملات پهپادی حزبالله در روز شنبه، تعدادی از سربازان این رژیم از جمله یک افسر زخمی شدهاند. آنچه در محافل داخلی اسرائیل باعث نگرانی و توجه بسیار شده، استفادهی حزبالله از پهپادهای موسوم به «فیبر نوری» (Fiber-optic drones) است. این نوع پهپادها به دقت بسیار بالا در اصابت به هدف، قابلیت پنهانکاری و هدایت مستقیم شهرت دارند که چالش راهبردی جدیدی را برای نیروهای دفاعی اسرائیل ایجاد کرده است.
علیرغم برقرار بودن رسمی توافق آتشبس میان دو طرف، تبادل اتهامات دربارهی نقض این توافق همچنان ادامه دارد. حزبالله با تشدید فشارهای نظامی بر نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان، نشان داده است که در صورت تداوم نقض موارد توافق، وضعیت به سوی پیچیدگی و تنشهای بیشتر حرکت خواهد کرد. این عملیاتها نشاندهندهی آمادگی رزمی حزبالله برای پاسخگویی به هرگونه تحرک نظامی ارتش اسرائیل در مناطق مرزی است.