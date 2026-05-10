هشدار تند مقامات نظامی ایران به کشورهای منطقه و نیروهای فرامرزی
مقامات ایران میگویند ابتکار عمل در دست نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است
سپاه پاسداران و نیروی هوایی ایران با اشاره به تنشهای اخیر در خلیج فارس، به کشورهای منطقه دربارهی هرگونه همکاری با ارتش آمریکا و پیامدهای راهبردی آن هشدار دادند.
در ادامهی افزایش تنشها در آبهای منطقه، مقامات ارشد نظامی ایران روز یکشنبه ۱۰ مه ۲۰۲۶ (۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵) بر آمادگی دفاعی و پاسخ قاطع به هرگونه تهدید تاکید کردند. لیوا ابوالفضل شکارچی، سخنگوی رسمی نیروهای مسلح ایران، ضمن متهم کردن آمریکا به طراحی توطئههای جدید، اعلام کرد که.
فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران در بیانیهای صریح هشدار داد که هرگونه تعرض به نفتکشها یا کشتیهای تجاری ایران، با حملهی تند به مراکز و شناورهای آمریکایی در منطقه پاسخ داده خواهد شد. همزمان، لیوا سید مجید موسوی، از فرماندهان نیروی هوافضا، از استقرار موشکها و پهپادها بر روی اهداف مشخص خبر داد و اعلام کرد این نیروها در انتظار فرمان عملیاتی هستند.
این هشدارهای تند پس از وقوع درگیریهای پراکنده در تنگهی هرمز صادر میشود. گزارشها حاکی از آن است که ارتش آمریکا با نقض آتشبس، به یک نفتکش ایرانی در مسیر جاسک به هرمز حمله کرده است. همچنین ادعاهایی مبنی بر حملات هوایی به مناطق غیرنظامی در سواحل بندر خمیر، سیریک و جزیرهی قشم با همکاری برخی کشورهای منطقه مطرح شده است. سخنگوی قرارگاه خاتمالانبیا با تاکید بر قدرت بازدارندگی ایران، خاطرنشان کرد که هرگونه دستاندازی به مرزهای آبی و خاکی بدون تردید با واکنشی سخت مواجه خواهد شد.