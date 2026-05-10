آمستردام میزبان پنجمین دورهی جشنوارهی فیلم کوردی
پنجمین دورهی جشنوارهی فیلم کوردی با شعار «میان سنت و تغییر» در پایتخت هلند برگزار شد
جشنوارهی فیلم کوردی آمستردام که از روز شنبه ۹ مه ۲۰۲۶ (۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵) آغاز شده است، به مدت چهار روز به بررسی آثار سینماگران کورد میپردازد. این رویداد فرهنگی شامل نمایش فیلمهای بلند، مستند و کوتاه است که با هدف ایجاد پیوند میان هنرمندان کورد و نهادهای سینمایی اروپا برگزار میشود.
ریکار بارزان، کارگردان کورد که با فیلم «مرگ در میان زندگی» در بخش مسابقهی این جشنواره حضور دارد، در گفتگو با رسانهها اظهار داشت: «این جشنواره فرصتی برای بحث دربارهی چالشهای فیلمسازی و تضاد میان حفظ ریشههای فرهنگی و تغییرات نوین اجتماعی است.» وی افزود که تمرکز ویژهی این دوره بر موضوعات هویت، زبان و فشارهای ناشی از ادغام یا انزوا، بهویژه در مناطق شمال کوردستان است.
فیلم «مرگ در میان زندگی» اثر بارزان، به روایت زندگی جوانی میپردازد که به دلیل بنبستهای معیشتی، مسیر پرمخاطرهی مهاجرت غیرقانونی را برمیگزیند. این اثر تلاش دارد سه راهیِ «نجات، مرگ یا بازگشت» را در مسیر جستوجوی یک زندگی بهتر به تصویر بکشد. جشنوارهی آمستردام علاوه بر اکران فیلم، شامل نشستهای نقد و بررسی، اجرای موسیقی و دیدارهای هنری است که فضایی پویا را برای جامعهی کورد مقیم اروپا و علاقمندان به هنر هفتم فراهم کرده است.